W24-Stadtbarometer: Wienerinnen und Wiener honorieren die Hilfsmaßnahmen der Stadt Wien für die ukrainische Bevölkerung

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen: „Die SPÖ kommt mit Bürgermeister Michael Ludwig auf 47 %. Stabilität, Ruhe und Sicherheit speziell in der Corona-Krise werden von den Wählerinnen und Wählern honoriert. Dies zeigt sich auch in der Frage, ob man den Corona-Kurs von Michael Ludwig in der Stadt unterstützt. Hier antworten 71 % mit „Ja“ und 21 % mit „Nein“. Die Freiheitlichen können ihr Ergebnis von der letzten Gemeinderatswahl verdoppeln und landen auf 14 %. Die restlichen Parteien bleiben im Vergleich zur letzten Befragung stabil. MFG würde mit 3 % scheitern und somit nicht den Einzug ins Rathaus schaffen, dafür wäre Marco Pogo von der Bierpartei mit 5 % der Stimmen im Stadtparlament vertreten.“

74 % der Wienerinnen und Wiener sind der Meinung das die Stadt Wien der ukrainischen Bevölkerung ausreichend Hilfe anbietet

58 % der Wienerinnen und Wiener beschäftigt die Teuerung derzeit am meisten

47 % der Wienerinnen und Wiener würden aktuell bei einer Landtags- und Gemeinderatswahl der SPÖ (Michael Ludwig) ihre Stimme geben

Werden Sie heuer wieder Sommerfeste besuchen? 45 % der Befragten werden heuer wieder Sommerfeste besuchen, 37 % nicht und 18 % machten keine Angabe. Die Generation 50 + liegt hier nur bei 38 % und scheint vorsichtiger zu sein.

Wien hat eine lange Heurigen-Tradition. Wie wichtig ist Ihnen der Besuch beim Heurigen? Ein Besuch beim Heurigen ist 33 % der Wienerinnen und Wiener sehr wichtig bzw. eher wichtig.

Wird der ukrainischen Bevölkerung seitens der Stadt Wien ausreichend geholfen? Für die ukrainische Bevölkerung ist das Leben über Nacht zum Albtraum geworden. 74 % der Befragten sind der Meinung, dass die Stadt Wien ausreichend Hilfe anbietet, 7 % finden es nicht ausreichend und 19 % machten keine Angabe.

Soll die Stadt Wien angesichts anhaltender Krisenszenarien mehr Geld in die Hand nehmen, um Arbeitsplätze am Standort Wien zu sichern und neue zu schaffen? 82 % der Befragten sind dafür, 8 % dagegen und 10 % machten keine Angabe.

Welche Themen bewegen Sie derzeit in Wien? 58 % der Befragten gaben an, dass sie die Teuerung am meisten beschäftigt, 44 % gaben an, dass sie Klima- und Umweltschutz als auch der Ukraine-Krieg und der Importstopp von russischem Erdgas- und Erdöl am meisten bewegt. 30 % gaben Gesundheit und Pflege an und 25 % beschäftigt das Corona-Management am meisten.

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben? 47 % der Befragten gaben Michael Ludwig (SPÖ) ihre Stimme, 14 % Dominik Nepp (FPÖ), 11 % Karl Mahrer (ÖVP), 10 % Peter Kraus/Judith Pühringer (Grüne), 9 % Christoph Wiederkehr (NEOS), 5 % Marco Pogo (Bierpartei) 3 % (MFG – Menschen, Freiheit, Grundrechte) und 1 % stimmte für andere Parteien.

Wem würden Sie bei einer fiktiven Bürgermeister-Direktwahl Ihre Stimme geben? Hochschätzung: Michael Ludwig 68 %, Karl Mahrer 7 %, Peter Kraus/Judith Pühringer 8 %, Christoph Wiederkehr 7 %, Dominik Nepp 10 %, 13 % keine Angabe.

Methodik

Auftraggeber: WH Media GmbH

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1250

Maximale Schwankungsbreite: +/- 2,8 %, davon n=1038 Deklarierte +/- 3,0 %

Untersuchungszeitraum: 25. April 2022 – 28. April 2022

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse

