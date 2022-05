Favoriten: „Kultur 10“ lädt zum Muttertags-Konzert ein

Klingende Würdigung der Mütter, Anmeldung: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Wien, (OTS) Bewegende Weisen ertönen bei einem stimmungsvollen „Muttertags-Konzert“ im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) am Samstag, 7. Mai. Um 16.00 Uhr fängt dieser Musik-Nachmittag zu Ehren der Mütter an. Kurt Strohmer (Gesang und Moderation), Herbert Bäuml (Akkordeon) sowie Franz Horacek (Gitarre) preisen auf melodiöse Art die Güte und Aufopferung der Mamas. Neben zu Herzen gehenden Liedern werden beschwingte „wienerische“ Stücke vorgetragen. Mit Anekdoten lockert Kurt Strohmer die musikalischen Darbietungen rund um den Muttertag (Sonntag, 8. Mai) auf.



Das Motto des Programmes lautet „Mei Muatterl war a Weanerin“. Wer die konzertanten Danksagungen an alle Mütter hören möchte, entrichtet für den berührenden Ohrenschmaus wohlfeile 12 Euro. Die Gäste sollen sich an die aktuellen Corona-Vorgaben halten. Das ehrenamtlich engagierte Team des Vereins „Kultur 10“ nimmt Anmeldungen zu der Veranstaltung an: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.



