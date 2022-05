Tierschutz – Leichtfried: Grünes Einknicken bei Verbot von Vollspaltböden ist herbe Enttäuschung

Keine Verbesserung der elenden Haltungsbedingungen für Schweine

Wien (OTS/SK) - Schwer verärgert ist SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried über die Grünen, die wieder einmal vor dem türkisen Druck eingeknickt sind: „Ein Tierschutzgesetz, in dem den Vollspaltenböden, diesen elenden, tierquälerischen Haltungsbedingungen für Schweine, nicht der Riegel vorgeschoben wird, verdient diesen Namen nicht“, so Leichtfried. Auch wenn die Reform kleine Verbesserungen enthält und man beim Grünen Tierschutzminister den guten Willen sieht – „das reicht nicht. Von einer grünen Regierungsbeteiligung erwartet man sich entschlossenere Schritte pro Tierwohl – auch gegen Landwirtschaftsministerin Köstinger, die sich zwar gerne mit gesunden Lebensmitteln und glücklichen Hoftieren inszeniert, in Wahrheit aber jeden Fortschritt dafür blockiert“, so Leichtfried. ****

Statt diese völlig veraltete und tierfeindliche Haltungsform abzuschaffen, werde diese für die nächsten Jahrzehnte in Österreichs Ställen fortgesetzt. Auch bei Tiertransporten seien die Verbesserungen sehr überschaubar und auch ein rasches Verbot der Anbindehaltung von Kühen wäre längst fällig gewesen. „Der Tierschutz würde längst nicht mehr Grün wählen“, so Leichtfried. (Schluss) ah/bj

