„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Unser Essen: Wer sagt uns die Wahrheit?“

Am 6. Mai um 22.35 Uhr in ORF

Wien (OTS) - Über unser Essen und die Art und Weise seiner Herstellung wurde nie emotionaler und verbissener diskutiert als heute. Der Trend zu Bioprodukten ist ungebrochen und jetzt soll auch noch eine neue Kennzeichnung für alle verarbeiteten Lebensmittel in Österreich kommen. Doch wieviel Nachhaltigkeit steckt in den biologisch produzierten Lebensmitteln und wieviel dürfen diese kosten? Die Preise werden auch für landwirtschaftliche Produkte angesichts des Ukraine-Krieges weiter steigen. Bio als Trend oder Hauptsache genug leistbare Lebensmittel für alle?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 6. Mai 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“:

Martina Hörmer (ehemalige Geschäftsführerin der ersten Biomarke für Supermärkte) hat 20 Jahre die Marke „Ja! Natürlich“ für den Rewe-Konzern geführt und ist als Präsidentin des Nationalparks Hohe Tauern weiter mit den dort ansässigen Biobauern eng verbunden.

Timo Küntzle (Autor) steht mit seinem Buch „Landverstand“ dem Biotrend sehr kritisch gegenüber und hält auch gentechnisch veränderte Lebensmittel für salonfähig.

