„Eurovision Song Contest“: Die zweite Probe von LUM!X feat. Pia Maria in Turin

Philipp Hansa verkündet das österreichische Jury-Voting

Wien (OTS) - Gestern (am 4. Mai 2022) am späten Nachmittag stand für die österreichische Delegation die zweite Probe im Pala Alpitour in Turin auf dem Programm. LUM!X feat. Pia Maria performten dabei ihren Song „Halo“ dreimal auf der großen ESC-Bühne. Zu sehen gibt es ihren Auftritt am Dienstag, dem 10. Mai 2022, wenn sie ab 21.00 Uhr live in ORF 1 mit Startnummer 13 im ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“ um eines von zehn Finaltickets antreten. ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Nachdem wir in der ersten Probe die Basis gesetzt und das Setting festgelegt haben, in dem das alles passieren kann, war es heute wichtig, dass unsere beiden Künstler ihre Selbstsicherheit finden und eine wirkliche Freude haben an dem was sie tun. Und ich glaube, das ist uns heute gelungen.“

LUM!X weiter: „Die zweite Probe war super, es ist alles nochmal besser gelaufen, als bei der ersten. Ich glaube, wir kommen langsam hin und sind schon bei ca. 90 Prozent. Ich bin super zufrieden mit unserer Leistung auf der Bühne und kann es kaum erwarten.“ Pia Maria:

„Es war mega und ich bin sehr zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist. Ich denke, wir können uns selber auf die Schulter klopfen und stolz sein, dass wir alles so gut auf die Reihe bekommen haben. Ich freue mich schon extrem auf Dienstag.“ Direkt nach der Probe folgte dann die zweite Pressekonferenz, bei der sich LUM!X und Pia Maria den Fragen der internationalen Pressevertreter/innen stellten.

Philipp Hansa präsentiert die österreichischen Jury-Punkte

Ö3-Moderator Philipp Hansa wird heuer bereits zum dritten Mal die Punkte der österreichischen Jury verkünden. „Twelve points go to …“ heißt es dann bei der finalen Punktevergabe des „Eurovision Song Contest“ 2022 am Samstag, dem 14. Mai, live aus Wien: „Ich freue mich sehr, dass ich wieder die Punkte für Österreich vergeben darf. Ich ziehe ein Leiberl an, sage drei Sätze auf Englisch und dann versuche ich die Zahl 12 deutlich auszusprechen. That’s it. Das schaffe ich!“, scherzt Philipp Hansa.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Hitradio Ö3

Am Sonntag, dem 8. Mai, sind die diesjährigen Song-Contest-Teilnehmer LUM!X und Pia Maria zu Gast bei Claudia Stöckl in der Sendung Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00 bis 11.00 Uhr). In der Woche des Song-Contest-Finales sind von Montag bis Donnerstag (9. bis 12. Mai) ESC-Expertinnen und -Experten im Ö3-Wecker eingeladen: In den Spezialausgaben des täglichen Ö3-Wecker-Quiz „Allein gegen Kratky“ drehen sich die Fragen ausschließlich um den Eurovision Song Contest. Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 13. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige Song-Contest-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Turin.

Die TV-Shows zum „Eurovision Song Contest“ in ORF 1:

Dienstag, 10. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2022 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13)

Donnerstag, 12. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2022 – Zweites Semifinale

Samstag, 14. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“

21.00 Uhr, live in ORF 1: ESC 2022 – Finale

