Wenn Wohnen zur Herausforderung wird

Volkshilfe Wien unterstützt das bundesweites Programm zur Wohnungssicherung des Sozialministeriums mit Know-How und Expertise

Wien (OTS) - In den letzten zehn Jahren stiegen heimische Mieten mehr als doppelt so stark wie die Inflation. Die geringsten Anstiege gibt es bei Gemeindewohnungen, die größten bei privaten Mieten. „Da ist es leider kein Wunder, dass viele Menschen in Österreich Probleme haben, ihre Mieten zu bezahlen“, stellt der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher fest. Die neuesten Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass 10% der Menschen in Österreich durch die Wohnkosten stark belastet sind, und sogar für 50% stellen die Kosten für Wohnen eine gewisse Herausforderung dar. „Dabei sind das die Zahlen des Pandemie-Jahres 2021, die jüngste Teuerungswelle und die Erhöhungen des Kategoriemietzinses um 6% sind da noch nicht berücksichtigt“, so Sacher.

Bundesweites Programm zur Wohnungssicherung

Zum Jahreswechsel 2021/2022 startete daher das österreichweite Programm „Wohnschirm“, heute wurde es von Sozialminister Johannes Rauch und dem Präsidenten der Volkshilfe Wien Michael Häupl im Franziska Fast Wohnheim der Volkshilfe Wien vorgestellt. Es stehen maximal 24 Mio Euro für Projekte zur Delogierungsprävention und Wohnungssicherung zur Verfügung. Damit werden jene Mieter*innen unterstützt, die akut in Gefahr sind, ihre Wohnung zu verlieren oder Hilfe bei einem Wohnungswechsel brauchen.

„Die Volkshilfe Wien hat in den vergangenen Jahrzehnten eine umfangreiche Expertise im Bereich der Beratung, Vermittlung und Wohnungssicherung aufgebaut. Daher war es naheliegend, die Volkshilfe Wien auch mit der bundesweiten Koordinierung zu beauftragen, das Netzwerk beträgt bereits 28 Beratungseinrichtungen in ganz Österreich“, so der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher.



„Daher gratuliere ich der Volkshilfe Wien zum erfolgreichen Programmstart und danke Sozialminister Johannes Rauch für das Vertrauen in die Arbeit der Volkshilfe“, stellt Sacher abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

+43 676 83 402 215

erwin.berger @ volkshilfe.at