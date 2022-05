Der Wiener Juwelen- und Uhrenhandel feiert die schönsten Momente des Lebens.

Zur Hochzeitssaison holt das Landesgremium Wien des Juwelen- und Uhrenhandels die Menschen im Herzen ab: Auf Kunden warten in einer neuen Kommunikationskampagne wertvolle Gewinne.

Wien (OTS) - Unter dem Motto Für die schönsten Momente des Lebens möchte das Landesgremium der Wiener Juwelen- und Uhrenhändler daran erinnern, was wirklich zählt: gesund zu sein, in Frieden leben zu können, Zeit mit lieben Menschen und große Augenblicke erleben zu dürfen – und bleibende Erinnerungen daran zu schaffen. Und wie können wir solche Momente besser bewahren, als in Form eines sorgfältig ausgewählten Schmuckstücks oder einer besonderen Uhr, die man stets bei sich trägt?

Sich selbst oder seinen Liebsten eine solche besondere Erinnerung zu gönnen – die Wiener Juwelen- und Uhrenhändler sehen sich dabei als kompetente Berater mit Erfahrung und Fachwissen. „Es kommt nicht so sehr auf den monetären, sondern auf den emotionalen Wert des ausgewählten Schmuckstücks oder der Uhr an“, ist der Obmann des Landesgremiums der Wiener Juwelen- und Uhrenhändler, Frank-Thomas Moch, überzeugt. „Was zählt, ist das damit verbundene Gefühl – ob es nun ein Verlobungsring mit einem Einkaräter ist oder ein silbernes Freundschaftsarmband, ob poppiger Zeitmesser oder edle Armbanduhr für die Ewigkeit. Alle Generationen und Käuferschichten sollen angesprochen werden.“

Ab 6. Mai sind die Wienerinnen und Wiener aufgerufen, ihre eigenen schönsten Momente in den Sozialen Medien zu teilen: Wer ein Foto oder Video mit seinem besonderen Schmuckstück oder der besonderen Uhr postet und den Hashtag #MomenteDesLebens dazusetzt, kann wertvolle Gutscheine zur Einlösung bei den Wiener Schmuck- und Uhrenhändlern gewinnen. Die schönsten Beiträge werden außerdem auf www.momentedeslebens.at veröffentlicht, wo auch die Details zum großen Gewinnspiel zu finden sind.

Die Schmuck- und Uhrentrends der Saison:

Zart statt hart. Die Kundinnen und Kunden der Wiener Juwelen- und Uhrenhändler sind eine sehr heterogene Gruppe. Dennoch lassen sich einige Vorlieben erkennen, die mitunter anders sind als man denkt. Während nämlich etwa Designer großgliedrige Ketten über den Laufsteg schicken, werden beim Händler immer noch bevorzugt zarte, filigrane Kettchen gekauft, die bereits in den vergangenen Saisonen en vogue waren.

Metallmix. Der Trend zum Mix von Metallen – also Gold-, Silber- und Kupfertöne zu mischen – hat sich bereits in den vergangenen Saisonen aufgebaut und findet jetzt seine fulminante Fortsetzung, wobei Roségold seinen begonnenen Siegeszug in die Schmuckschatullen der Stadt fortsetzt.

Statement am Ohr. Auch am Ohr sieht man den Mix. Die Trends sind hier eindeutig: Neben auffälligen Statement-Ohrringen kaufen die Wienerinnen heuer besonders gerne Kreolen, vor allem in kleineren Ausführungen.

Kauftrends bei Uhren. Bei den Armbanduhren zeigen sich zwei Käufertrends: Die Wienerinnen und Wiener sparen entweder auf hochpreisige Uhren namhafter Marken, die auch als Wertanlage dienen, oder sie setzen auf Sammelstücke, die dann gerne auch poppig-saisonal daherkommen dürfen.

Eheringe: Alles, nur nicht normal. Bei den Ringen, die den Bund fürs Leben besiegeln, setzen sich immer öfter Steine durch. Der Trend aus den USA, edle Steine nicht nur auf dem Verlobungs-, sondern ebenso auf dem Ehering zu tragen, wird auch hierzulande immer stärker. Zudem werden immer öfter ungewöhnliche Formen wie die V-Form oder mehrere filigrane Ringe hintereinander verlangt.

Individuell und einmalig. Immer wichtiger wird den Wienerinnen und Wienern die persönliche Note auf ihrem Schmuckstück. Sei es eine besondere Inschrift oder ein bestimmtes Rankenmuster auf einem Ring, Sonderanfertigungen oder Workshops für eigene Kreationen – die Wiener Juwelen- und Uhrenhändler, so sie nicht ohnehin ihre eigene Werkstatt betreiben, kooperieren immer häufiger mit Goldschmieden, um besondere Kundenwünsche zu erfüllen.

Weniger ist mehr. Was die Wiener Schmuckhändler berichten: Die Menschen teilen ihre Budgets sorgfältiger ein, kaufen bewusster und von hoher Qualität. Dazu der Obmann der Wiener Juwelen- und Uhrenhändler, Frank-Thomas Moch: „Schmuck als Wertanlage ist wieder ein Thema.“



Alle Infos zur Kampagne und zum Gewinnspiel #MomenteDesLebens finden Sie auf www.momentedeslebens.at

Für mehr Fotos an johanna.lindl @ wkw.at wenden.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Johanna Lindl

01 51450 1828

johanna.lindl @ wkw.at

news.wko.at