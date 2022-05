VP-Mahrer ad Wiederkehr: Bildungs- und Integrationsversagen ist Versäumnis der Stadt

Probleme in Wien können nicht einfach auf den Bund abgeschoben werden – die Stadt Wien ist verantwortlich!

Wien (OTS) - In einer ersten Reaktion auf die Initiative der Volkspartei Wien zu Problemen im Wiener Bildungsbereich reagiert der zuständige neos-Stadtrat Wiederkehr mit den Worten „etwas eigenartig“ und schiebt die Verantwortlichkeit von sich. „Hier wird offenbar ein jahrzehntelanger Trend, die Probleme im Wiener Bildungsbereich auf den Bund zu schieben, von den neos fortgeführt. Fest steht:

Wien-spezifische Probleme müssen auch von der Wiener Stadtregierung gelöst werden“, so Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer.

Versäumnisse bereits lange vor der Pandemie - Länder tragen Verantwortung

Klar ist auch, dass Wiederkehrs Ausrede auf die Corona-Pandemie nicht zulässig ist. Bei den von Wiederkehr angeführten Zahlen der außerordentlichen Schüler handelt es sich um das Schuljahr 2020/21. Die Pandemie wirkte hier erst wenige Monate auf das Bildungssystem – somit ist kein Zusammenhang ableitbar. Erklärbar ist jedoch, dass die großen Versäumnisse der Stadt Wien definitiv lange davor stattgefunden haben. „Gerne erinnern wir den Bildungsstadtrat daran, dass er im Elementarbereich laut Art. 14(4)b B-VG eine verfassungsrechtlich festgehaltene Verantwortung hat. Das bedeutet, dass den Ländern der Erlass von Ausführungsgesetzen, die Vollziehung und auch die entsprechende Finanzierung für elementare Bildungseinrichtungen obliegt“, so Mahrer.

Mehr Tempo und Ressourcen aufwenden - Kinder sollten Unterricht folgen können

Länder müssen ihrerseits in ihrem Verantwortungsbereich klare Prioritäten setzen. Und zwar vor allem dann, wenn man vor der Herausforderung steht, dass zwei Drittel der Wiener Kindergartenkinder eine andere Umgangssprache als Deutsch haben. „Hier braucht es definitiv mehr Tempo und Ressourcen bei der Aufstockung der Sprachförderkräfte. Das Ziel muss sein, dass jedes in Österreich geborene Kind zu Schulbeginn ausreichend Deutsch kann, um dem Unterricht folgen zu können und als ordentlicher Schüler geführt zu werden“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

