„Starmania 22“-Finale in ORF 1: Publikum wählt am 6. Mai den „Star des Jahres“

Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer singen ab 20.15 Uhr um den Sieg – und: „Die besten 2“ präsentieren eigene Songs

Wien (OTS) - Für sie ist der Traum zum Greifen nahe – Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer singen im großen Finale am Freitag, dem 6. Mai 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 um den „Starmania 22“-Sieg! Sie haben sowohl die Jury als auch das Publikum in den vergangenen Wochen von ihrem Talent überzeugt. Jetzt müssen die drei „Starmaniacs“ ein letztes Mal alles geben, um sich die Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer zu sichern – und „Star des Jahres“ zu werden! Ein Wiedersehen gibt es mit zahlreichen bisher in den Finalshows ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten – sie stehen gemeinsam mit dem Song „Let’s Go Crazy” aus dem Film „Sing 2“ auf der Bühne. Wer den größten Gesangswettbewerb des Landes gewinnt, entscheidet ausschließlich das Publikum: Nach je zwei Solo-Songs der letzten drei „Starmaniacs“, darunter ihre jeweiligen Lieblingstitel aus den Finalshows, werden die Stimmen via Televoting abgegeben und so festgelegt, welche beiden Kandidatinnen und Kandidaten in der finalen Runde mit je einem letzten – selbstgeschriebenen – Solo-Song auf der Bühne stehen. Danach wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Siegerin oder den Sieger von „Starmania 22“! Wer das ist, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer. Für Auflockerung an diesem hochspannenden Abend sorgt Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa. Ebenfalls ihren letzten Auftritt bei „Starmania 22“ hat die Fix-Jury:

Hitsänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bewerten die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit der letzten Gastjurorin – der musikalischen Überfliegerin Mathea!

Das Publikum kann unter 09010 5909 und der jeweiligen Startnummer (€0,50/Anruf/SMS) für die jeweilige Favoritin bzw. den jeweiligen Favoriten abstimmen. Anrufe aus dem Ausland sind nicht möglich.

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Finales am 6. Mai, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre ersten beiden Songs:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „Don't Start Now“ von Dua Lipa und „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Jealous” von Nick Jonas und „Writing's on the Wall“ von Sam Smith zum Besten.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Honey, I’m Good“ von Andy Grammer und „Zieh die Schuh aus“ von Roger Cicero an den Start.

„Die besten 2“ nach dem ersten Voting präsentieren ihre „Winner Songs“ (in alphabetischer Reihenfolge):

Judith Lisa Bogusch: „Zug zurück“

Stefan Eigner: „‘Es End is no fern“

Sebastian Holzer: „Schreib a Liad“

Judith Lisa Bogusch: „Ich habe total viel lernen dürfen und die Show hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt Finale – heftig, aber sehr cool! Ich freue mich fast am meisten darauf, einen eigenen Song performen zu dürfen – wenn man so weit kommt – weil ich weiß, da bin ich daheim.“

Stefan Eigner: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert. Ich glaube, man hat es in der letzten Show auch gesehen – es ist mir schon kurz sehr nahe gegangen. Ich bin mega glücklich.“

Sebastian Holzer: „Ich bin einfach so froh, dass ich im Finale stehe. Bei der Performance denke ich immer - ich bin am Limit, es geht nicht mehr. Über die nächste Woche merke ich, ich kann da noch etwas rausholen. Und dann geht immer noch mehr. Das ist wieder mein Ziel. Let’s Go!“

Spannendes Finale in mehreren Runden

Drei Kandidatinnen und Kandidaten gehen um den Sieg bei „Starmania 22“ ins Rennen. Nach je zwei Auftritten der „Top Drei“, darunter ihr jeweiliger Lieblingssong aus den Finalshows, entscheidet das Publikum mittels Televoting, welche zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterhin die Chance haben, „Star des Jahres“ zu werden. Diese beiden „Starmaniacs“ performen ein letztes Mal mit einer Eigenkomposition auf der Bühne. Danach wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem allerletzten Televoting den Sieger oder die Siegerin von „Starmania 22“.

„Starmania 22“ – Live on Tour

Große Stimmen live erleben: Die Finalistinnen und Finalisten von „Starmania 22“ gehen ab 4. Juni 2022 – wenn es zu diesem Zeitpunkt coronabedingt möglich ist und unter Einhaltung aller dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen – auf Live-Tour durch Österreich. Die Fans von Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner, Daniel Fink, Martin Furtlehner, Sebastian Holzer, Emil Kafka, Dora Leonardi, Lukas Meusburger, Marco Spiegl und Valentina Thoms dürfen sich auf Songs aus den Finalshows, Duette und Gruppennummern freuen. Außerdem sorgen ein eigens arrangiertes Opening, Rückblicke auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show für ein unvergessenes Erlebnis. Tickets sind auf Oeticket sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Show-Vorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag stehen von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von „leider geil“ bis „leider nein“. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

Die besten Fragen aus der Welt der Musik bei „Was gibt es Neues?“

Die Spezialausgabe „Sound of ‚Was gibt es Neues?‘ – die besten Fragen aus der Welt der Musik“ steht nach dem „Starmania 22“-Finale am Freitag, dem 6. Mai 2022, um 23.05 Uhr in ORF 1 auf dem Programm:

Oliver Baier präsentiert die musikalischen Momente aus 15 Jahren des erfolgreichen Ratequiz‘. Unvergleichlich, wenn Kandidatinnen und Kandidaten plötzlich zu singen beginnen und damit die Umwelt erschrecken. Und unvergessen das mexikanische Trio Marold, Gernot und Stipsits mit ihrem Ständchen zum Zehn-Jahres-Jubiläum. Dazu gibt es Fragen aus dem Bereich der Musik.

