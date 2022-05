Master-Studien der Universität UMIT TIROL ermöglichen berufliche Entwicklungsmöglichkeit im Gesundheitswesen

Jetzt anmelden und Frühbucherbonus bis 30. Juni 2022 nutzen - Alle Infos zu dem Studien gibt es bei der Masterlounge am 13. Mai.

Hall in Tirol (OTS) - Die hochwertigen viersemestrigen Master-Studien sind speziell auf Personen, die bereits im Gesundheitswesen arbeiten oder die ihre berufliche Zukunft im Gesundheitswesen sehen, zugeschnitten. Sie sind wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig auch bedarfs- und anwendungs­orientiert. Der modulare Aufbau mit geblockten Vorlesungsblöcken, Online-Einheiten und Selbststudiensequenzen unterstützt die Vereinbarkeit von Studium und Beruf. Alle Master-Studien sind durch die für die Qualitätssicherung an Österreichischen Hochschulen zuständige AQ Austria akkreditiert. Die Studienabschlüsse sind international anerkannt.

Aktuell bietet die UMIT TIROL speziell für Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten aber auch für solche, die im Gesundheitswesen neue berufliche Perspektiven suchen, das Magister-Studium Gesundheitswissenschaften, die Master-Studien Public Health, Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Pflege- und Gesundheitspädagogik, Medizinische Informatik und den Universitätslehrgang Health Information Management an. Alle Informationen zu den Master-Studien der Universität UMIT TIROL im Gesundheitsbereich findet man unter www.umit-tirol.at/master-gesundheit

Frühbucherbonus für Master-Studien der Universität UMIT TIROL

Speziell für Interessenten der Master-Studien, Advanced Nursing Practice, Pflege und Gesundheitspädagogik, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Gesundheitswissenschaften und Health Information Management wird von der UMIT TIROL bei einer Studienanmeldung bis 30. Juni 2022 ein Frühbucherbonus von bis zu 300.—Euro für die ersten beiden Semester gewährt.

Master-Lounge am Universitätscampus informiert über Master-Studien für das Gesundheitswesen

Am Freitag, den 13. Mai um 14.00 Uhr findet am Campus der Universität in Hall Master-Lounge statt, in deren Rahmen die Studienverantwortlichen über die Master-Studien für das Gesundheitswesen an der Universität UMIT TIROL informieren. Dabei erhalten Interessierte Informationen über die Master-Studien Medizinische Informatik, Health Information Management, Public Health, Gesundheitswissenschaften, Advanced Nursing Practice, Pflege-und Gesundheitsmanagement und Pflege und Gesundheitspädagogik. Für die Master-Lounge kann man sich unter www.umit-tirol.at/master-lounge anmelden

Datum: 13.05.2022, 14:00 - 16:00 Uhr

Ort: Universitätscampus drr UMIT TIROL, Hall in Tirol

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1, 6060 Hall in Tirol, Österreich

Url: http://www.umit-tirol.at/master-lounge

Einfach vorbeischauen bei der Masterlounge Alle Infos zu dem Master-Studien für das Gesundheitswesen Jetzt anmelden!

