SPÖ-Vorderwinkler: „Wie schwer kann es sein, Laptops für Schülerinnen und Schüler zu bestellen?“

Angstfach Mathematik: Wenn man für 170.000 anspruchsberechtigte Schüler*innen nur 150.000 Laptops bestellt, wie viele fehlen dann?

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler ist angesichts der Tatsache, dass das Ministerium um 20.000 Laptops zu wenig bestellt hat und damit auf 20.000 Schülerinnen und Schüler vergessen hat, wie der „Kurier“ berichtet, fassungslos. „Das Bildungsministerium hat 20.000 Laptops zu wenig für Schüler*innen bestellt. Bei der Mathematikmatura wäre man so wohl durchgefallen“, ärgert sich die SPÖ-Bildungssprecherin. Vorderwinkler weiter: „Wie schwer kann es sein, Laptops für Österreichs Schülerinnen und Schüler zu bestellen? Wenn man 170.000 anspruchsberechtigte Schüler*innen hat, aber nur 150.000 Laptops bestellt, wie viele werden dann wohl fehlen?“ ****

Weiters sei der gesamte Vorgang um die Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten „von vorne bis hinten ein Chaos“, erklärt Vorderwinkler. Das Schuljahr ist fast um, aber nach wie vor hätten zahlreiche Schüler*innen noch kein digitales Endgerät erhalten. Außerdem gibt es die – vom Bildungsministerium versprochene – Tauschbörse nach wie vor nicht. Wenn ein Kind etwa die Schule wechselt und in der neuen Schule einen anderen Gerätetyp braucht, dann hätte der Wechsel über diese Tauschbörse des Ministeriums organisiert werden sollen. „Von dieser Tauschbörse fehlt nach wie vor jede Spur“, erklärt Vorderwinkler und verweist auf ihre parlamentarische Anfrage, die sie zum gesamten Beschaffungsvorgang für Laptops an das Ministerium gestellt hat.

Abschließend weist die SPÖ-Bildungssprecherin noch auf den Umstand hin, dass sich selbst jene Expertengruppe, die den Lehrplan zum künftigen Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ erarbeitet hatte, vom Regierungsentwurf distanziert. „Der angekündigte Digitalisierungsschub drückt sich in einem schlechten Lehrplan für digitale Grundbildung und in fehlenden digitalen Endgeräten aus“, fasst Vorderwinkler zusammen und verlangt eine Antwort vom Bildungsministerium auf die Frage: „Wie soll denn jenen Schülerinnen und Schülern, die die Geräte nicht bekommen haben, die Teilnahme am Unterricht ab Herbst überhaupt ermöglicht werden?“

SERVICE: Die Anfrage ist unter folgendem Link abrufbar: https://tinyurl.com/4xv84vk8 (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at