Sima/Reiter: Entsiegelung und Begrünung von Hitzeinseln in Wien Neubau

Bäume und breitere Gehsteige in Burggasse – Auch Lerchenfelder Straße bekommt klimafittes Upgrade

Wien (OTS) - Mehr Begrünung, 5 neue Bäume und mehr Platz für Fußgänger*innen: In der Burggasse zwischen Neubaugasse und Kirchengasse leistet die Stadt einmal mehr dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ folge und gestaltet den Straßenzug in Neubau klimafit. Planungsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Markus Reiter haben sich gestern selbst ein Bild von der neugestalteten Burggasse gemacht. Der Abschnitt in der Burggasse sowie die Lerchenfelder Straße im Bereich der Zieglergasse wurden in den letzten Monaten umgestaltet.

„In den dicht bebauten Gegenden der Stadt ist die Hitzebelastung in den Sommermonaten besonders groß. Deswegen legt die Stadt hier viel Wert auf die Verbesserung des Mikroklimas. Mit unserem Förderprogramm „lebenswerte Klimamusterstadt“ investieren wir in dieser Legislaturperiode 100 Millionen Euro in Entsiegelung und Kühlung. Für die Bewohner*innen rund um die Burggasse bedeutet das schon jetzt eine konkrete Verbesserung“, so Planungsstadträtin Sima. In der ganzen Stadt werden Plätze umgestaltet, wird entsiegelt und begrünt.

Bezirksvorsteher Markus Reiter: „Wir lassen unsere „Kühle Zone Neubau“ immer weiter wachsen, um der voranschreitenden Hitzeentwicklung mit noch mehr Grün zu begegnen. So sind wir auf dem besten Weg, die hohe Lebensqualität in unserem schönen 7ten Bezirk zu erhalten. Mit der Umgestaltung dieses Abschnittes schaffen wir die Fortsetzung von der Neubaugasse in die Burggasse und in Richtung stadteinwärts schließen wir auf zum 2020 neugeschaffenen Platz, dem „Ruth-Klüger-Platz“, indem wir hier die Pflanzung von breitkronigen bereits großgewachsenen Ulmen fortsetzen, die schon im kommenden Sommer für viel Schatten sorgen werden.“

Rechtzeitig vor dem Sommer: Entsiegelung und Beschattung

Bereits 2020 erfolgte die Gestaltung des Burggassen Angers – nun „Ruth-Klüger-Platz“ (der Vorplatz beim Adlerhof), heuer wurde das Projekt in der Burggasse zwischen Neubaugasse und Struckgasse komplettiert. Mit zusätzlichen Baumpflanzungen, einer Gehsteigverbreiterung und einem zusätzlichen beschatteten Mikroaufenthaltsraum – unter Berücksichtigung der bestehenden Funktionen (Ladezone, Schanigarten). Durch eine Natursteinpflasterung wird der Versiegelungsgrad reduziert.

In vier neugeschaffenen und einer erweiterten Grünfläche werden insgesamt fünf Bäume in vertieften Baumscheiben, welche zum Teil eine Staudenunterbepflanzung erhalten, neu gepflanzt. Die Grünfläche bei den beiden Bestandsbäumen wird deutlich erweitert. Zudem wird durch eine Natursteinpflasterung der Entsiegelungsgrad weiter reduziert.

Zudem werden drei Sitzgelegenheiten ohne Konsumationszwang sowie ein Trinkbrunnen geschaffen.

Lerchenfelder Straße gewinnt Aufenthaltsqualität

Nur wenige Gehminuten von der Burggasse entfernt, wurde die Lerchenfelder Straße im Bereich der Zieglergasse deutlich aufgewertet. Durch die Pflanzung von drei neuen Bäumen und der Umsetzung eines jungen Bestandsbaumes, erhält die Lerchenfelder Straße mehr Begrünung. Die neuen Baumscheiben erhalten teilweise eine Staudenunterbepflanzung und sind allesamt mit einer künstlichen Bewässerung versehen.

Die Aufenthaltsqualität konnte durch eine Verbreiterung der Gehsteige, eine sickerungsfähige helle Pflasterung (analog zur Zieglergasse) sowie der Installation von konsumfreien Sitzgelegenheiten erhöht werden.

