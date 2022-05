Lotto: Doppeljackpot und Jackpot – 2,4 Mio. und 250.000 Euro warten

Niederösterreicher kassiert für Solo-Joker mehr als 210.000 Euro

Wien (OTS) - Wenn der sonntägige Muttertag ins Finale geht und längst alle Geschenke überreicht sind, war das vielleicht doch noch nicht alles. Denn am Abend wird es noch einmal so richtig spannend, und zwar bei der Lotto Ziehung. Immerhin warten zwei gut gefüllte Töpfe, weil es zuletzt zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser gab, und weil es auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl gab.

Beim Sechser geht es also um einen Doppeljackpot und damit um die Chance, rund 2,4 Millionen Euro zu gewinnen. Und im Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl warten immerhin rund 220.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am vergangenen Mittwoch ein Sechser aus. Nutznießer davon waren die 65 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die damit jeweils rund 4.800 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Ganz ohne Hochgewinn ging es dann am Mittwoch aber doch nicht. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Niederösterreich hatte die einzige Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und da auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt war, verwandelte sich diese Quittung nach der Ziehung zum rund 210.000 Euro schweren „Wertpapier“.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.506.677,12 – 2,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 105.882,80 96 Fünfer zu je EUR 1.203,20 220 Vierer+ZZ zu je EUR 157,50 4.287 Vierer zu je EUR 44,90 5.133 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 72.109 Dreier zu je EUR 4,80 180.349 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 7 11 13 34 40 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 65 Fünfer zu je EUR 4.791,20 2.537 Vierer zu je EUR 20,80 41.120 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 6 13 14 25 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2022

1 Joker EUR 210.167,00 12 mal EUR 8.800,00 114 mal EUR 880,00 1.063 mal EUR 88,00 10.856 mal EUR 8,00 104.915 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 5 5 0 1 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at