Tag der Inklusion – Vielfalt leben und fördern

Wien (OTS) - Heute, 5. Mai, ist Tag der Inklusion. Die Begriffe Vielfalt, Heterogenität, Integration und eben auch Inklusion tauchen immer wieder auf und spielen ganz besonders im Sport eine große Rolle.

Der ASKÖ, einem der der Breitensportverbände in Österreich, ist es besonders wichtig, die Vielfalt und das Miteinander zu leben – ganz nach dem Verbandsmotto "Sport in seiner Vielfalt". Alle Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben können – egal wie unterschiedlich sie sind. Die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch mit dem Österreichischen Paralympischen Committee (ÖPC) und Special Olympics Österreich ist die Basis dafür. Die ASKÖ startet Initiativen zum Thema Bewegung und Sport für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Darunter sind zum Beispiel gemeinsame Ausbildungen, gemeinsame Veranstaltungen, engere Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen, Sensibilisierungs-Workshops für unsere Funktionäre und Hauptamtliche in den Bundesländern.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Es ist geradezu unsere Pflicht als Breitensport-Dachverband, auch im Bereich Inklusion eine wesentliche Rolle einzunehmen. Rund 30 Vereine deren Funktionäre und Funktionärinnen sich um Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen kümmern sind in der ASKÖ beheimatet. Natürlich ist es unser Anliegen, diese Zahl zu erhöhen. Es wäre aber ebenso wünschenswert, wenn große Mehrspartenvereine eine weitere ‚Sektion‘ eröffnen würden, um so die Inklusion auch direkt zu leben. Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein Menschenrecht. Wir werden uns dem Thema verstärkt und nachhaltig widmen."

