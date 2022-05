48er Depo-Days – Info, Sport, Musik für die ganze Familie

Wien (OTS) - Am 7. und 8. Mai 2022 bieten die 48er wieder ein cooles Outdoor-Event mit einem bunten Programm am Areal der Deponie Rautenweg in der Donaustadt. An beiden Tagen sorgen Live-Acts für ausgelassene Stimmung. Bei einer Fahrt mit dem Bummelzug können sich BesucherInnen ein Bild vom Deponiegelände machen. Zudem werden geführte Wanderungen über die Deponie angeboten – Ziegenbegegnung inklusive! In den Escape Rooms im „House of Mist“ gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, es gibt vor Ort auch ein Gastro-Angebot.

Am 7. Mai findet außerdem der 48er-Triathlon in drei Disziplinen (Laufen, Tretkart, Speed-Mülltrennen) statt. Die Strecke ist 3,5 Kilometer lang, die Teilnahme ist kostenlos, es ist jedoch vorab eine Online-Anmeldung erforderlich. „Die Depo-Days sind ein Erlebnis für die ganze Familie, neben Spiel und Spaß erfährt man auch jede Menge Interessantes zum Thema richtige Müllentsorgung und Kreislaufwirtschaft“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Details zur Veranstaltung

Gratis Outdoor-Event auf der Deponie Rautenweg

Live-Bühnenshows

48er-Triathlon: Kostenlose Online-Anmeldung (keine Startgebühr!)

Rahmenprogramm

Termine: 7. Mai 2022, 10 bis 20 Uhr

8. Mai 2022, 10 bis 19 Uhr

Ort und Anreise: Deponie Rautenweg, 22., Rautenweg 83

Buslinien 24A und 86A; Fahrrad-Abstellplätze; Besucher*innen-Parkplatz begrenzt vorhanden.

Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei zugänglich.

FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen Innenräumen und im Bummelzug

Rundfahrten mit dem Bummelzug

Geführte Wanderungen über die Deponie (mit Ziegenbegegnung)

Escape Rooms im "House of Mist"

48er-Tandler-Outlet

Fuhrparkausstellung mit historischen und modernen Fahrzeugen

Gastronomie

48er-Triathlon

Der 48er-Triathlon findet am 7. Mai 2022 in 3 Disziplinen (Laufen, Tretkart, Speed-Mülltrennen) statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter https://www.pentek-payment.at/ppay.php?p=1406&s_p=1 ist jedoch erforderlich.

Ablauf:

11 Uhr: Laufbewerb: 3,5 Kilometer lange Runde um die Deponie inklusive Bergauf-Passage

12.30 Uhr: Speed-Mülltrennen und Kartfahren (Hindernisparcours)

14.30 Uhr: Siegerehrung

Bühnenprogramm

Samstag, 7. Mai 2022

15 Uhr: Matho & Vienna Dancehall Orchestra

16 Uhr: Iris Camaa & friends - soul and latin

17 Uhr: Elisabeth Engstler & Band

18 Uhr: Thorsteinn Einarsson

Sonntag, 8. Mai 2022

11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Breitenfurt

13 Uhr: KTEE

14 Uhr: Wiener Blond

15 Uhr: Gutrufs Erben - 100 Jahre Musik aus Österreich

16 Uhr: N!DDL - a tribute to Tina Turner

18 Uhr: Wir4 - Das Beste von Austria 3

