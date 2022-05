30 Tage Wohlfühl-Challenge der Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Bei den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks steht der Mai ganz im Zeichen der Selbstfürsorge und Stärkung der seelischen Widerstandskraft. 30 Tage lang gibt es täglich eine neue Wohlfühl-Challenge. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die letzten zwei Jahre waren sehr herausfordernd. Immer mehr Menschen sind von psychischen Beschwerden betroffen. Themen wie Selbstfürsorge und Resilienz rücken damit in den Vordergrund. Den Hilfswerk Nachbarschaftszentren liegt es am Herzen, die seelische Gesundheit der Menschen zu stärken. So wurde die „30 Tage Wohlfühl-Challenge“ ins Leben gerufen. Es geht dabei darum, die eigene seelische Widerstandskraft durch tägliche Anregungen zum Wohlfühlen zu fördern. Ein Beispiel dafür ist die Wohlfühl-Challenge „Frühlingsboten suchen“, bei der zu einem Spaziergang durch die Natur motiviert wird. Das Angebot ist für alle offen, kostenlos und kann alleine oder in Gesellschaft durchgeführt werden.

30 Tage Wohlfühl-Challenge

Nach der Anmeldung folgt jeden Tag im Mai eine E-Mail mit einer Anregung zum Wohlfühlen. Die aktuellen Wohlfühl-Challenges erscheinen täglich auf der Website der Nachbarschaftszentren. Der Einstieg ist jederzeit möglich und Wohlfühl-Challenges können auch nachgeholt oder ausgelassen werden. Sie sollen eine Anregung sein, sich in Selbstfürsorge zu üben und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören.

Anmeldung per E-Mail an: nachbarschaftszentren@wiener.hilfswerk.at

Nähere Informationen unter: www.nachbarschaftszentren.at/wohlfuehlchallenge

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

