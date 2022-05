MQ: „Listening Towards the Sun“ von Maureen Kägi

Wien (OTS) - Die Installation „Listening Towards the Sun“ spielt mit der transparenten Raumstruktur der MQ Art Box und referiert auf Formen des Displays zwischen Vitrine, Showroom und Gewächshaus. Gleichzeitig werden die unterschiedlichen Aspekte des Pflanzenlebens thematisiert. Die Arbeit von Maureen Kägi ist von 08.05. bis 29.06. in der MQ Art Box im MQ Haupthof zu sehen.



„Pflanzen tragen wesentlich dazu bei, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren. Sie stehen in Verbindung miteinander und erschaffen dadurch ein einzigartiges Netzwerk, von dem wir Menschen nicht nur profitieren, sondern auch lernen können. Die Künstlerin Maureen Kägi setzt diesen Prozess auf spannende Weise in ihren Werken um“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.



Maureen Kägi zeigt eine Reihe von Arbeiten auf Leinwand, die die raumstrukturierenden Eigenschaften eines Paravents aufgreifen, dessen Verwendung als Trennelement jedoch bewusst auflösen. Wahrnehmungsmuster zwischen sichtbar und unsichtbar werden persifliert.



Der Ausstellungstitel „Listening Towards the Sun“ bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte des Pflanzenlebens: einerseits auf die Zeitkomponente im Jahreszyklus von Wachsen und Verblühen und andererseits auf verschiedene Formen der Pflanzenkommunikation. Maureen Kägi visualisiert die Kommunikation zwischen Sonne und Pflanzen als Moiré-Effekt, der hier nicht für eine optische Täuschung sich überlagernder Raster steht, sondern für einen optischen Effekt symbiotischer Beziehungen.



Mit eigens präparierten Filzstiften, gefüllt mit Acrylfarbnuancen in Blau, Rot und Grün, werden immer in der gleichen Farbabfolge Linien über den Bildgrund gezogen – geometrische Formen gleiten ineinander. „Die Linien berühren sich, überlappen sich leicht und erzeugen so eine flirrende Opazität der Farben. Auch Kratzer, Verletzungen der Oberfläche, Farbfehler, Unreinheiten und Staub hinterlassen Spuren beim Arbeitsprozess“, so die Künstlerin Maureen Kägi.



Kuratorin Elisabeth Hajek ergänzt: „Maureen Kägis‘ Bilder erinnern durch die Überlagerungen und geometrischen Musterbildungen an Fehlerbilder digitaler Displays, deren unaufhörliches Rauschen man bei der Betrachtung zu hören vermeint.“



Für die Künstlerin steht die analoge Darstellung digitaler Bildstörung als visuelles Display gleichsam für die Darstellung ökologischer Zerstörung: Der Störfaktor im Bild sind wir selbst, wenn die Kommunikation mit der Natur unterbrochen ist.

Maureen Kägi

Maureen Kägi (*1984 New Plymouth) studierte Bildende Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien und der Hochschule der Künste in Zürich. Ihre Arbeiten reichen von Malerei und Zeichnung, über Videoinstallation, Performance bis hin zu einem konzeptionellen Umgang mit Raum. Dabei beschäftigt sie sich mit Themen wie Beschleunigungskulturen und Zwängen, visuelle Kurzsichtigkeit in der Gesellschaft, optische und physische Wahrnehmungsprozesse sowie mit der reziproken Formung von Körper und Material.

Ihre Werke wurden u.a. in der Galerie Mezzanin Genf, im Belvedere 21 Wien, in der Kunsthalle Vebikus Schaffhausen, in Koenig 2 by_robbygreif, im ABA Salon Berlin, in der Galerie Mark Müller Zürich, in der Kunsthalle Winterthur oder im Kunstmuseum Winterthur gezeigt.

MQ Art Box

Die MQ Art Box im Haupthof des MuseumsQuartier Wien zeigt wechselnde Installationen von zeitgenössischen Künstler*innen. Der transparente Kunstraum interagiert mit dem öffentlichen Raum und spiegelt die Vielfalt des MQ Areals wider. Das Ausstellungsprogramm offeriert Einblicke in zeitgenössische künstlerische Praxen und Diskursfelder.

Maureen Kägi: Listening Towards the Sun

Laufzeit: 08.05. bis 29.06., täglich 00-24h

Ort: MQ Art Box, MQ Haupthof, MuseumsQuartier Wien

Künstlerische Leitung und Kuratorin: Mag. Elisabeth Hajek

Eintritt frei

www.mqw.at/ihr-besuch/mq-art-box

