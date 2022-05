13. Bezirk: Führung „Auf den Spuren von Fritz Moravec“

Anmeldung für 7. Mai erbeten: SMS an 0676/54 88 5 88

Wien (OTS) - Wien, (OTS) Im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) ist bis Mittwoch, 29. Juni, die Sonder-Ausstellung „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“ zu sehen. Diese Schau dokumentiert die beeindruckende Karriere des aus Hietzing stammenden Alpinisten Fritz Moravec (1922 - 1997). Verschiedenste Veranstaltungen umrahmen die Ausstellung. Nächster Termin: Am Samstag, 7. Mai, lädt der Verein „HIETZINGkultur“ zu einer Tour mit dem Historiker Klaus Daubeck ein. Der Rundgang mit dem Titel „Auf den Spuren von Fritz Moravec“ beginnt um 14.30 Uhr beim Friedhof Hietzing (13., Maxingstraße 15). Treffpunkt: Großes Friedhofskreuz, nächst Tor 2. Die Teilnehmer*innen können Spenden entrichten. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Außerdem erforderlich sind Anmeldungen zu der Führung: SMS an 0676/54 88 5 88 (Stichwort: „Moravec“, plus Angabe von Namen und Anzahl der Personen).



Der Verein „HIETZINGkultur“ kooperiert bei der Führung mit dem Bezirksmuseum Hietzing. Ausgehend vom Grab des verdienstvollen Wiener Bergsteigers auf dem Hietzinger Friedhof besucht Klaus Daubeck einige Stationen im 13. Bezirk, die früher für den Alpinisten Fritz Moravec von Bedeutung waren. Zu den Erfolgen von Moravec gehört die Erstbesteigung eines 8.000ers. Nach dem informativen Spaziergang ist eine Besichtigung der Ausstellung im Hietzinger Bezirksmuseum möglich. Infos dazu: Telefon 877 76 88 (Samstag: Nachmittag). E-Mails an den auf freiwilliger Basis werkenden Museumsleiter, Ewald Königstein: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bergsteiger Fritz Moravec (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Moravec

Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



