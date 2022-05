IMC FH Krems unter den Besten beim CHE Hochschulranking

Im renommierten CHE Hochschulranking schnitten die Studienprogramme Biotechnologie und Chemie der IMC FH Krems hervorragend ab

Krems (OTS) - In fast allen Kategorien sind die Studienprogramme "Medical and Pharmaceutical Biotechnology“ (Bachelor und Master) sowie „Applied Chemistry“ (Bachelor) in der Spitzengruppe unter den deutschsprachigen Hochschulen. Die Fakten zum Studium und zur Forschung wurden in allen abfragbaren Kategorien in der Spitzengruppe bewertet. Die Studierenden benoteten insbesondere Studienorganisation, Räumlichkeiten, Praxisbezug und Angebote zur Berufsorientierung außerordentlich gut.



„ Ich gratuliere unserem Institutsleiter für Biotechnologie, Prof. (FH) Dr. Harald Hundsberger, und unserem Studiengangsleiter für 'Applied Chemistry', Prof. (FH) Dr. Uwe Rinner, ganz herzlich zu diesem tollen Ergebnis, auf das wir alle stolz sein können. So müssen wir weitermachen “, freut sich IMC Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer.

Medical and Pharmaceutical Biotechnology

Die Studierenden von "Medical and Pharmaceutical Biotechnology" gaben der IMC FH Krems in folgenden Kategorien besonders gute Noten (Durchschnitt: 1,65): allgemeine Studiensituation, Unterstützung im Studium, Studienorganisation, Prüfungen, Angebote zur Berufsorientierung, Praxisbezug, Räume, Bibliotheksausstattung, IT-Infrastruktur und Laborpraktika. Unter den Fakten zum Studium und zur Forschung landeten die Kontakte zur Berufspraxis, die Unterstützung am Studienanfang und die Forschungsgelder pro Professor:in ebenfalls in der Spitzengruppe. Beide Programme weisen außerdem 100% der Abschlüsse in angemessener Zeit auf. Insgesamt wird die IMC FH Krems in Biotechnology 15 Mal in der Spitzengruppe und dreimal in der Mittelgruppe gereiht. Sie ist damit die beste Fachhochschule Österreichs in diesem Fach.

Applied Chemistry

Das Bachelor-Programm "Applied Chemistry" konnte als neues Studienprogramm noch nicht in jeder Hinsicht bewertet werden – zum Zeitpunkt der Umfragen gab es noch keine Studienabschlüsse. Die Studierenden platzierten mit ihren Urteilen (Durchschnitt 1,77) die allgemeine Studiensituation, Studienorganisation, Angebote zur Berufsorientierung, Praxisbezug, Räume, IT-Infrastruktur und Laborpraktika in der Spitzengruppe. Der Kontakt zur Berufspraxis, Unterstützung am Studienanfang und Forschungsgelder pro Professor:in wurden auch hier topgerankt.

Über das CHE Hochschulranking

Mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Hochschulen ist das Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) der umfassendste und detaillierteste Vergleich im deutschsprachigen Raum. Die IMC FH Krems wurde 2022 in Biotechnologie und Angewandter Chemie evaluiert. Im CHE Hochschulranking werden sowohl Urteile von Studierenden als auch Fakten zu Lehre und Forschung ausgewiesen. Die Hochschulen werden je nach Fach und Kriterium in eine Spitzen-, eine Mittel- und eine Schlussgruppe eingeteilt. Mehr Informationen: https://www.che.de/ranking-deutschland/

