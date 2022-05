Grüne Wien – Stark/Tinhof: Bürger:innenbefragung zu Argentinierstraße nur eine Scheinbefragung mit bereits fixem Ergebnis?

Wien (OTS) - Die lang angekündigte Befragung zur Argentinierstaße findet nun endlich statt, hat aber trotz der langen Vorbereitungszeit etliche Mängel und wirkt manipulativ.

„Die Anrainer:innen haben nur zwei Wochen Zeit, um ihre Meinung abzugeben. Viele haben aber noch gar nichts von der Befragung mitbekommen und konnten sich noch kein Bild machen”, so Kilian Stark, Mobilitätssprecher der Grünen Wien, „Außerdem ist die Methodik fraglich und droht, das Ergebnis zu verzerren. Es scheint, als ginge es nur darum, ein von der SPÖ gewünschtes Ergebnis zu erzielen.”

Klima-gerechte Themen (weniger Asphalt, Verkehrsberuhigung, breitere Gehsteige) werden auf mehrere Punkte verteilt, während das Gegenteil (mehr Parkplätze) auf einen Punkt reduziert wird und dadurch leichter Punkte sammeln kann. Offenbar sucht man hier nur eine Bestätigung geplanter Vorhaben, anstatt wirklich die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung zu erheben.

Bis 11. Mai hat die Bevölkerung Zeit ihre Meinung abzugeben, aber bereits im Juni sollen 2 Varianten für die Neugestaltung der Argentinierstraße vorgestellt werden. „Man soll also davon ausgehen, dass in den vier bis sechs Wochen dazwischen seriös ausgewertet wird und darauf basierend fundierte Modelle entwickelt werden., stellt auch Julia Tinhof, Bezirksvorsteherin-Stv der Wieden, die Ernsthaftigkeit der Befragung deutlich infrage. „Wir gehen eher davon aus, dass diese Modelle bereits existieren und somit die ganze Befragung eine Farce ist. Wir können gut nachvollziehen warum uns bereits nach wenigen Tagen Mails von verärgerten Bürgerinnen erreichen. Es findet hier eine reine Alibiaktion ohne jede Aussagekraft statt, auf die niemand der Verantwortlichen stolz sein kann.“

Offene Befragung der Grünen Wieden hat schon im letzten Jahr stattgefunden

Die Grünen Wieden waren bereits im Vorjahr aktiv in der Sache, nachdem die SPÖ Wieden zwar einen Antrag zur Befragung gestellt, diese aber nie durchgeführt hatte. In der Befragung der Grünen hatte die Bevölkerung zwei Monate Zeit, ein Gespräch mit den Bürger:innen und die Präsentation der Ergebnisse und deren Interpretation fand schon am 21.10. 2021 statt. „Warum wurde diese Befragung ignoriert?“ wundert sich Tinhof.

Grüne Wieden laden zum Argentinierstraße Sommerfest am 29.6.

Die Grünen Wieden laden die Bevölkerung am 29.6. ab 15:00 Uhr zu einem Sommerfest am St. Elisabethplatz ein. Dort wird es die Möglichkeit geben, Anliegen direkt bei den Grünen zu deponieren. „Wir werden die Anliegen, Wünsche und Beschwerden, soweit nur irgendwie möglich, in die laufenden Prozesse einbringen. Wir befürchten allerdings, dass hier Vieles schon im wahrsten Sinne des Wortes einbetoniert ist.” so Stark und Tinhof abschließend.









