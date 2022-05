Casinos Austria ist Sponsor des Wings for Life World Runs in Österreich

Wien (OTS) - Zugunsten der Rückenmarksforschung findet am 8. Mai 2022 das größte Laufereignis der Welt statt. Im Rahmenprogramm des Flagship Runs in Wien wird in der Casino Area zwei Tage lang Spiel und Spannung geboten.

Laufen für die, die es selbst nicht können: Die Idee hinter dem Wings for Life World Run ist in mehrfacher Hinsicht bahnbrechend. Das Startgeld aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die rund um den Globus an dem Lauf teilnehmen, fließt zur Gänze in die Rückenmarksforschung – damit querschnittgelähmte Menschen eines Tages selbst wieder laufen können. Eine Ziellinie für die Läuferinnen und Läufer gibt es nicht, der Lauf ist dann beendet, wenn man vom sogenannten Catcher Car eingeholt wird.

Der Wings for Life World Run 2022 startet am Sonntag, dem 8. Mai um 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Via App ist die Teilnahme virtuell von überall möglich. In Wien findet der Charity-Lauf heuer auch wieder als Flagship Run statt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine fixe Laufroute bei der Ringstraße beginnend gemeinsam in Angriff nehmen. Die Vielzahl an Anmeldungen lässt zusammen mit den Fans auch heuer wieder ein Großevent erwarten.

Das Engagement für einen wichtigen gesellschaftspolitischen Zweck erweitert Casinos Austria mit spannendem Entertainment: Im Partner Village rund um das Startgelände am Rathausplatz wird am 7. und 8. Mai eine Casino Area eingerichtet, die alle 15 Minuten eine Spielrunde am beliebten Riesen-Roulette bietet. Zu gewinnen gibt es Casino Gutscheine, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Bonusvoucher für den nächsten Casino Besuch.

Am Sonntag um 10.50 Uhr geht es um den Hauptpreis. Ein Fortuna Wochenende in Salzburg für zwei Personen inkl. zwei Übernachtungen, Führung durch den Hangar-7 und Abendessen im haubenprämierten Restaurant „Ikarus“, sowie Begrüßungsjetons für einen unterhaltsamen Besuch des Casino Salzburg. Für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Hauptspielrunde gibt es als Trostpreis Startercodes für die App-Run-Teilnahme beim Wings for Life World Run 2023. Der Weg zur Teilnahme an der Hauptspielrunde führt über das Glück beim Würfeln: Casino Promotionpersonal ist am Samstag und Sonntag mit Schaumstoffwürfeln im Partner Village unterwegs. Die ersten 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer glücklichen Hand beim Würfeln sind bei der Verlosung automatisch dabei.

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und gleichzeitig den Erlebnisfaktor eines Casino Besuchs auf spielerische Art vermitteln, das ist auch für Dieter Türmer, Senior Manager Marketing & Customer Management, der entscheidende Faktor bei diesem Sponsoring: „Querschnittslähmung zu heilen – das ist das Ziel der Wings for Life Stiftung und als Sponsor des Wings for Life World Runs in Österreich tragen wir gerne dazu bei. Neben der finanziellen Unterstützung bringen wir zusätzlich unsere Kernkompetenz - das Spiel und faszinierende Erlebnisse - ein.“

Die Casino Area ist Samstag, den 7. Mai von 11.00 – 18.00 Uhr und Sonntag, den 8. Mai von 10.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind auf sponsoring.casinos.at abrufbar.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/sponsoring-wings4life-worldrun

