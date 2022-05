AVISO: SDG-Award Verleihung am 9. Mai im Parlament

Auszeichnung für Nachhaltigkeit wird in den Kategorien Unternehmen, Jugend, Medien und Gemeinden vergeben

Wien (PK) - Der Präsident des Nationalrats Wolfgang Sobotka und der Senat der Wirtschaft laden zur Verleihung des Austrian SDG-Awards in das Parlament in die Hofburg. Bei dem Galaabend werden Pionier:innen in der Umsetzung von UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals - SDGs) ausgezeichnet. Dieses Jahr wird der Austrian SDG-Award in den Kategorien Initiativen von und für Jugend, Gemeinden, Unternehmen sowie Medien & Journalismus vergeben. Nationalratspräsident Wolfang Sobotka hat den Ehrenschutz des Austrian SDG-Awards übernommen.

Nach Eröffnung durch den Geschäftsführer der Mittelstands- und Klima-Allianz Johannes Linhart und die Vizepräsidentin des Senats der Wirtschaft Benita Ferrero-Waldner sowie Grußworten von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Staatssekretärin Claudia Plakolm, erfolgt die Preisverleihung.

Veranstaltung: Austrian SDG-Award Gala

Zeit: Montag, 9. Mai 2022, 17.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Dachfoyer, Josefsplatz, 1010 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen. (Schluss) pst

