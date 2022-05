Micromate™ kann jetzt dank Planungs- und Navigationsstation mit CT-Guidance verwendet werden

Kitzbühel, Österreich (ots/PRNewswire) -

Die Fähigkeiten von Micromate™ sind nun für den viel breiteren Markt der CT-Guidance verfügbar.

Die jüngste Entwicklung des Produktangebots von Interventional Systems wurde letzte Woche auf der ECIO in Wien vorgestellt.

Interventional Systems kündigte die neueste Ergänzung des Micromate™-Portfolios an: eine Planungs- und Navigationsstation, die den Miniaturroboter für den Einsatz mit CT-Scannern verfügbar macht.

Die neue Ergänzung zu Micromate™ ermöglicht es den Ärzten, sich bei der Planung des Eingriffs auf prä- und intraoperative Scans zu stützen. Diese Planungsfunktionen können dann genutzt werden, um die Instrumente automatisch mit Submillimeter-Genauigkeit zu navigieren und auf die Flugbahn zu führen. Alle Funktionen passen in eine ein Quadratmeter große Konsole, wobei der Roboter aus der Ferne gesteuert wird und sich auf eine Miniaturkamera stützt, die auf dem Tisch montiert ist. Dadurch werden die Strahlenbelastung für Ärzte und Patienten sowie die Anzahl der interoperativen Nachuntersuchungen erheblich reduziert, ohne dass der verfügbare Platz im Raum beeinträchtigt wird.

„Seit Jahren diskutieren wir darüber, Micromate™ zum Steuerpult des gesamten medizinischen Workflows zu machen. Diese Lösung ist der erste Schritt in diese Richtung", sagt Michael Vogele, Gründer und CEO von Interventional Systems. „Wir haben dieses Planungs- und Navigationssystem unter Berücksichtigung aller praktischen und kostenseitigen Zwänge entwickelt. Unsere All-in-One-Plattform fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein und ermöglicht den Einsatz von konventioneller Fluoroskopie, CT und CT-Navigation - und das zu einem äußerst günstigen Preis. Wir freuen uns auf das, was noch kommen wird

Dr. Reto Bale von der Medizinischen Universität Innsbruck wird zu den ersten Anwendern der Technologie gehören: „Planungs- und Navigationsinstrumente sind von grundlegender Bedeutung für erfolgreiche perkutane Eingriffe und die klinische Wirksamkeit hängt von ihnen ab. Ich freue mich darauf, den Micromate™-Roboter in meine Praxis einzubinden und neue Anwendungen zu entwickeln, deren Ergebnisse mit Hilfe der Robotik verbessert werden können".

Ein aktueller Anwender von Micromate™ am Ordensklinikum Linz BHS, Dr. Alexander Kupferthaler, ergänzt: „Präzises bildgesteuertes Targeting und höchste Genauigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Strahlenbelastung sind die obersten Ziele bei interventionellen Radiologieverfahren. Die Micromate™ All-in-One Planungs- und Navigationsstation mit ihrer intuitiven Bedienung und nahtlosen Integration in die Angio-Suite oder den CT-Workflow ist eine einzigartige Plattform, um die Patientensicherheit zu erhöhen und meine Eingriffe weiter zu perfektionieren."

Die neueste Version von Micromate™ wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Europa erhältlich sein. Die 510(k)-Zertifizierung für den US-Markt steht noch aus und wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.

Interventional Systems (www.interventional-systems.com) leistet Pionierarbeit für bessere Patientenergebnisse, indem es den Zugang zu mikroinvasiven Eingriffen in einem bahnbrechenden Ansatz erweitert, den es als wertorientierte Robotik bezeichnet. Die Miniatur-Roboterplattform des Unternehmens, Micromate™, ist der Inbegriff dieses Ansatzes, der Eingriffe kostengünstig macht und gleichzeitig hervorragende Ergebnisse und höchste Qualität liefert.

Interventional Systems möchte interventionelle Radiologen und Onkologen mit einer erschwinglichen, einfach zu bedienenden, vollwertigen Roboterplattform ausstatten. Das Unternehmen strebt außerdem an, die Reichweite seiner multimodalen Plattform sowohl durch interne Forschung und Entwicklung als auch durch strategische Partnerschaften zu vergrößern.

Interventional Systems hat seinen Hauptsitz in Kitzbühel, Österreich, und unterhält Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Portugal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809739/Interventional_Systems.jpg

