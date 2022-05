Rendi-Wagner/Deutsch zur Mauthausen-Befreiung: „Niemals vergessen heißt: Kein Fußbreit Hass, Gewalt und Ausgrenzung“

SPÖ gedenkt NS-Opfern anlässlich Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus am 5. Mai

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Befreiung des KZ Mauthausen durch US-Truppen am 5. Mai 1945 unterstreichen SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die Notwendigkeit, „jeder Form von Hass, Ausgrenzung und Gewalt entschieden entgegenzutreten“. Die nationalsozialistischen Gräueltaten dürfen niemals vergessen werden. Es sei wichtig, die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. „Niemals vergessen heißt: Kein Fußbreit Hass, Gewalt und Ausgrenzung! Antisemitismus, Rassismus und Hetze haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, betont Rendi-Wagner am Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an all jene, die unter dem NS-Terror gelitten haben, verfolgt und umgebracht wurden. Die SPÖ-Chefin bekräftigt: „Es ist unsere Verantwortung und unser Auftrag, bereits den Anfängen zu wehren und konsequent mit allen Mitteln gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus aufzutreten. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute.“ ****

„Im Gedenken an die Millionen Menschen, die dem nationalsozialistischen Grauen zum Opfer gefallen sind, ist es unsere Verpflichtung, unsere freie Gesellschaft und unsere Demokratie jeden Tag aufs Neue zu verteidigen. Als Gesellschaft übernehmen wir gemeinsam die Verantwortung dafür, dass dies nie wieder geschehen darf“, betont Deutsch. Denn Demokratie sei weder selbstverständlich noch auf ewig festgeschrieben. „Wenn demokratische Prinzipien mit Füßen getreten werden, ist es unsere Pflicht als Demokrat*innen, dagegen aufzustehen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Der letzte Antisemitismusbericht hat einen besorgniserregenden Anstieg antisemitischer Vorfälle aufgezeigt, die rechtsextremen Straftaten sind 2021 stark angestiegen. Die SPÖ fordert, endlich den im Parlament beschlossenen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus umzusetzen.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner nimmt heute an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt und Rassismus im Parlament teil. (Schluss) bj/ls

