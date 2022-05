Nikolaus Tuschar übernimmt Kommunikation von Huawei Österreich

Wien (OTS) - Nikolaus Tuschar ist neuer Unternehmenssprecher bei Huawei Österreich und ist ab sofort für die interne und externe Kommunikation des Technologieunternehmens verantwortlich. Als Teil des Public Relations Teams wird der 28-jährige Kärntner seine inhaltlichen Schwerpunkte in die Zusammenarbeit mit Journalist:innenen und Interessensvertreter:innen sowie der Konzeption einer einheitlichen Kommunikationsstrategie legen. Gemeinsam mit PR-Direktorin Cindy Chen wird er die Innovationsführerschaft des globalen IKT-Unternehmens in der öffentlichen Wahrnehmung vorantreiben.



Seine berufliche Laufbahn startete der gebürtige Klagenfurter als Redaktionsleiter des Kuriers in Kärnten. Hier lag sein Fokus vor allem auf Chronik, Wirtschaft und Politik – außerdem war er mit der Korrespondenz des Alpen Adria Raums betraut. Zuvor studierte er Politikwissenschaften und Slawistik, war als politischer Berater tätig und kennt somit die Facetten der heimischen Politik- und Medienlandschaft.



„Ich freue mich auf ein vielschichtiges Aufgabengebiet mit stetig alternierenden Herausforderungen. Huawei wird in Zukunft sein Engagement am europäischen Markt intensiveren. Das bringt packende Kommunikationsagenden in Hülle und Fülle mit sich", zeigt sich Tuschar erfreut.





Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication



+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com



https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise