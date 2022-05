Celigo veranstaltet Transformational IT Summit zur Vorbereitung von IT-Führungskräften auf ihre neue Rolle im postdigitalen Zeitalter

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Einführung einer neuen Finanzsuite für die unternehmensweite FinOps-Automatisierung

Celigo, die führende unternehmensweite „Integration Platform as a Service" (iPaaS) für das mittlere Marktsegment, kündigte heute den ersten Transformational IT Summit und die Verfügbarkeit einer neuen Produktsuite bekannt, die operativen Führungskräften dabei helfen soll, in diesem postdigitalen Zeitalter bahnbrechendes Wachstum zu erzielen.

„Die digitale Transformation hat sich in den letzten Jahren exponentiell beschleunigt, so dass praktisch alle Unternehmen einen gewissen digitalen Reifegrad erreicht haben", sagt Mark Simon, Vice President of Strategy bei Celigo. „Der Wettbewerb und die Gewinnung von Marktanteilen erfordern heute neue Ansätze und automatisierte Prozesse, die flexibel sind und sich auf der Grundlage neuer Daten und Erkenntnisse verändern können

Die postdigitale Welt nimmt immer mehr Gestalt an, und es ist klar, dass sich die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden bedienen und wie ihre Mitarbeiter mit Technologie, ihrer Arbeit und untereinander umgehen, grundlegend verändert hat. Die Führungsteams haben verstanden, dass die Flexibilität und der Innovationsgeist, die durch die Pandemie entstanden sind, nun ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur sind. Um diesen neuen Erwartungen gerecht zu werden, müssen Technologieführer ihre Rolle neu definieren und die Technologie bereitstellen, die diesen kulturellen Wandel ermöglicht.

Auf den Fersen des gut besuchten Post-Digital Ecommerce Automation Summit findet der Transformational IT Summit am 25. Mai 2022 von 9.00-11.00 Uhr Pazifikzeit statt.

Experten von führenden Unternehmen wie PandaDoc und L.N. Curtis werden die Strategien vorstellen, mit denen sie den Erfolg in der postdigitalen Ära vorantreiben konnten, und dabei Erkenntnisse vermitteln, die unmittelbar zur Steigerung des operativen Erfolgs in jedem Unternehmen genutzt werden können.

Die Teilnehmer können davon ausgehen, dass sie das Gipfeltreffen mit greifbaren Erkenntnissen verlassen werden, die ihnen dabei helfen werden, ihr Unternehmen vom Gewöhnlichen zum Außergewöhnlichen zu entwickeln. Sie werden über folgendes lernen:

Vorsprung durch Technologieführerschaft

Ermöglichung einer Kultur der Automatisierung

Verwalten eines dynamischen Technologiepakets mit Geschwindigkeit und Umfang

Erstellung eines Technologie- und Implementierungsfahrplans

„Um die digital aufgewachsenen Mitarbeiter mit den Daten und Erkenntnissen zu versorgen, die sie für ihre Geschäftsentscheidungen benötigen, kann die technologische Innovation nicht länger auf die IT beschränkt bleiben", so Simon weiter. „Tech-Führungskräfte müssen einen Ansatz verfolgen, der Agilität und do-it-yourself-Innovation in allen Unternehmensteams ermöglicht, ohne die Stabilität, Skalierbarkeit und Datensicherheit des Unternehmens zu gefährden

Eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte in der Technik ist heute die Verwaltung der finanziellen Abläufe. Um diese Herausforderung zu meistern, bringt Celigo außerdem eine neue FinOps-Produktsuite zur Automatisierung der gesamten Finanzprozesse im Unternehmen.

FinOps Automation Ausgabe

Ein umfassendes Paket/Bundle, das es Unternehmen ermöglicht, ihren gesamten Finanz-/FinOps-Betrieb zu automatisieren:

Verwaltung der kritischen CRM-ERP-Integration

Effektive Verwaltung der Prozesse der Kreditorenbuchhaltung

Rationalisierung der Debitorenbuchhaltung

Steigerung der Produktivität in der Buchhaltung durch Rationalisierung der Auszahlungen bis zum Abstimmungsprozess

Ermöglicht Geschäftsanwendern den einfachen Zugriff auf genaue Echtzeit-Berichte

Reservieren Sie noch heute Ihren Platz für den Transformational IT Summit und verfolgen Sie die Diskussion auf LinkedIn und Twitter unter #ITSummit. Um mehr über die neue Produktedition zu erfahren, besuchen Sie bitte besuchen Sie die Celigo-Website.

Informationen zu Celigo

Celigo ist die führende unternehmensweite Integrationsplattform als Service (iPaaS) für das mittlere Marktsegment. Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis, indem es sicherstellt, dass jeder Prozess – auf jeder Ebene des Unternehmens – auf optimale Weise automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

