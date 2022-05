Akademische Ehrungen für exzellente Lehr- und Forschungstätigkeit

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sponsionsfeierlichkeiten erhielten Manuel Lingo, Christian Mandl, Regina Rastbichler und Michael M. Schmidt den Ehrentitel „Honorarprofessor:in (FH)“. Mit dieser Auszeichnung werden an der Fachhochschule des BFI Wien jährlich exzellente Leistungen in der Lehre gewürdigt.

Der Erfolg einer Hochschule basiert nicht zuletzt auf dem außergewöhnlichen Einsatz jener Lektor:innen, die sich durch ihre Lehr- und Forschungstätigkeiten in besonderem Maße engagieren. Um diese Leistungen gebührend zu würdigen, verleiht die Geschäftsführung und das FH-Kollegium der FH des BFI Wien in der Regel jährlich zwei nebenberuflichen Lehrenden den Ehrentitel „Honorarprofessor:in (FH)“. Die feierliche Vergabe der akademischen Ehrungen 2020 musste coronabedingt jedoch abgesagt werden. Daher wurden am 25. April 2022 im Rahmen der Sponsionsfeier vier Lektor:innen ausgezeichnet. Die Fachhochschule des BFI Wien freut sich außerordentlich, folgenden Lehrenden den Titel "Honorarprofessor:in (FH)" verleihen zu dürfen:

Dr. Manuel Lingo ist stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Statistik – Data Governance, Stammdaten und Bankenabwicklung in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er unterrichtet seit dem Wintersemester 2008/09 Lehrveranstaltungen aus den Bereichen (Kredit-)Risiko-Messung und -Management in unterschiedlichen Bachelor- und Masterprogrammen und hat zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten betreut.

MMag. Christian Mandl ist Leiter der Stabsabteilung „Europapolitik“ in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und ist damit der ideale Lektor für eine Europa orientierte Hochschule wie die FH des BFI Wien. Seine vielseitige Expertise fließt nicht nur direkt in die Lehre ein, er betreut auch Masterarbeiten und bringt den Studierenden die Traineeprogramme der WKO näher.

Mag.a (FH) Regina Rastbichler, MA ist als selbständige Beraterin im Bereich Training, Consulting und Coaching für HR-Projekte tätig. Seit 2010 ist sie externe Lektorin in den Bereichen HR-Management, Intercultural Management, Diversity sowie Coaching and Counseling. Weiters betreut sie zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten.

Mag. et Dr. rer.soc.oec. Michael M. Schmidt arbeitet als selbständiger Unternehmensberater, Business Coach und Trainer und bringt facheinschlägige Berufserfahrung zu studiengangsrelevanten Themen wie Strategie, Organisations- und Personalentwicklung sowie Change Management mit. Neben seiner Lehrtätigkeit hat er bereits insgesamt mehr als 50 Bachelor- und 70 Masterarbeiten an der FH des BFI Wien betreut.

Exzellenz in Lehre und Forschung

Die Auszeichnung würdigt innovative Lektor:innen, die sowohl exzellente Leistungen in didaktischer Lehre als auch besondere sonstige Leistungen und Engagement für die Fachhochschule erbracht haben. Weiters werden langjährige, einschlägige Berufserfahrung, die in besonderer Weise in die Lehre eingeflossen ist, sowie besondere Verdienste um die FH des BFI Wien geehrt.

„Honorarprofessor:innen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Kernauftrag exzellenter Qualität in Lehre und Forschung an unserer Hochschule. Weiters unterstützen Sie uns dabei, die Praxisrelevanz unserer Studiengänge sicherzustellen. Diese besonderen Leistungen wollen wir durch die Verleihung der Ehrentitel gebührend würdigen“ , freut sich Andreas Breinbauer, Leiter des FH- Kollegiums.

„Ich gratuliere den vier exzellenten und langjährigen Lehrenden herzlich zu dem hochverdienten Ehrentitel ‚Honorarprofessor:in FH‘ und bedanke mich für ihr Engagement und die außerordentlichen Dienste an unserer Fachhochschule“ , so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

