SPÖ-Keck: „Tierschutzgesetz ist Bankrotterklärung der Regierung“

Tierquälerei in Form von Vollspaltenböden bleiben durch türkis-grünen Boykott legal

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Didi Keck reagiert auf das heutige Mini-Paket der Regierung im Bereich Tierschutz wie folgt: „Dieses Tierschutzgesetz ist eine Bankrotterklärung der Regierung. Die Tierquälerei in Form von Vollspaltenböden bleiben durch den türkis-grünen Boykott legal.“ Keck erkennt kleine Schritte in die richtige Richtung an, man müsse sich aber „gerade von einer grünen Regierungsbeteiligung mehr erwarten“, so der SPÖ-Tierschutzsprecher. Köstinger sei mit ihrer Blockadehaltung im Sinne der Agrarlobby schuld an den weiterhin vorherrschenden minderen Tierschutzstandards, so Keck, und zeigt sich in seiner Kritik damit eins mit führenden Tierschutzorganisationen. **** (Schluss) lk/bj

