Reimon zu Öl-Embargo: An einem Einfuhrverbot von russischem Öl führt kein Weg vorbei

Grüne begrüßen geplante EU-Sanktionen gegen Russland und bekräftigen ein Öl-Embargo konsequent mitzutragen

Wien (OTS) - In der Nacht auf Mittwoch legte die EU-Kommission den EU-Mitgliedsstaaten den Vorschlag eines sechsten Sanktionspakets vor – inklusive Öl-Embargo. „An einem Einfuhrverbot von russischem Öl führt kein Weg mehr vorbei. Österreich und Europa müssen aus ihren Fehlern der Vergangenheit lernen und die Abhängigkeit von russischem Öl beenden. Da gibt es kein Wenn und Aber“, sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen.

Neben dem Öl-Embargo bestätigte von der Leyen weitere Maßnahmen, unter anderem betreffend Banken. „Die weitere Isolierung Russlands vom globalen Finanzsystem ist ein entscheidender Schritt, um Putin die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Putin muss auf lange Sicht das Geld ausgehen“, so Reimon und weiter: „Die Mitgliedsstaaten müssen hier an einem Strang ziehen, um in der Sanktionsfrage den längeren Atem zu haben als Putin.“

