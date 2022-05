FPÖ – Brückl: Immer mehr Experten fordern für Schulen Luftreinigungsgeräte – was macht ÖVP-Minister Polaschek?

„Es muss nun wirklich eine dauerhafte Planbarkeit und Sicherheit in den Schulalltag einziehen“

Wien (OTS) - „Nachdem in letzter Zeit auch einige Experten von der MedUni Wien – heute der Virologe Andreas Bergthaler im Ö1-Morgenjournal - für Schulen Luftreinigungsgeräte fordern, stellt sich nun schon die Frage, was macht ÖVP-Bildungsminister Polaschek, um nun flächendeckend die Schulklassen mit derartigen Geräten bis spätestens Herbst auszustatten“, so heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. „Seit knapp eineinhalb Jahren fordere ich die Installierung von Raumluftreinigern in Österreichs Schulklassen, aber weder Minister Faßmann noch Minister Polaschek haben diese Forderung aufgenommen und einen konkreten Umsetzungsplan vorgelegt“, kritisierte Brückl.

„Warum in dieser Frage im ÖVP-geführten Bildungsministerium noch immer so gezaudert wird, ist mir völlig schleierhaft. Im letzten Jahr haben wir dem damaligen Minister Faßmann ein fixfertiges Gesamtkonzept vorgeschlagen, das von Professor Dr. Christian Kähler, dem Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Hochschule der Bundeswehr München ausgearbeitet wurde. Bis auf einige wenige Klassen, die mit Luftreinigern ausgestattet wurden, wie etwa 22 Schulklassen in Tirol, passierte bisher eigentlich nicht wirklich viel in dem Bereich“, sagte Brückl.

„Kürzlich versicherte Minister Polaschek wohl in einem ‚Krone‘-Interview einen Plan für den Herbst ‚in bzw. für alle Varianten‘ zu haben, sagte aber nicht dazu, wie dieser nun wirklich aussehen wird. Es muss nun wirklich eine dauerhafte Planbarkeit und Sicherheit in den Schulalltag einziehen – das brauchen die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at