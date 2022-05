Relaunch mit Antiloop: Spryker Shop von Fluidify startet neu durch

Der Digital Commerce-Spezialist Antiloop verantwortet seit Jahresbeginn die Entwicklung und Betreuung des Onlineshops für den Schlauchexperten Fluidify.

Wir sind spezialisiert auf die Umsetzung von anspruchsvollen B2B-Onlineshops. Dabei helfen wir unseren Kunden, das gesamte Potential von Spryker für deren Geschäftserfolg zu nutzen. Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop 1/2

Der spürbare Zugewinn an Flexibilität und Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung hat uns gezeigt, dass wir Antiloop richtig eingeschätzt haben. Dank deren hohen Expertise und agilen Arbeitsweise sind wir für die Weiterentwicklung unseres Onlineshops bestens gerüstet. Günther Kapfer, Geschäftsführer von Fluidify 2/2

Götzis (OTS) - Fluidify.com ist ein B2B/B2C-Onlineshop, der sich auf den Verkauf von Schlauchlösungen spezialisiert hat. Um mehr Agilität und Expertise in die Entwicklung zu bringen, wurde die Technologieschmiede Antiloop mit der Weiterentwicklung der Plattform beauftragt. Die Spryker-Experten aus Götzis übernahmen in kürzester Zeit die Verantwortung für die Weiterentwicklung und Betreuung des Projekts und veröffentlichten bereits nach drei Monaten das erste große Feature: Die Customer Journey wurde vereinfacht, die Usability deutlich verbessert und die Performance optimiert. Aktuell wird an den nächsten großen Schritten gearbeitet und ein Schlauchkonfigurator entwickelt.

Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop, freut sich über den ersten erfolgreichen Meilenstein des Relaunches: „Wir sind spezialisiert auf die Umsetzung von anspruchsvollen B2B-Onlineshops. Dabei helfen wir unseren Kunden, das gesamte Potential von Spryker für deren Geschäftserfolg zu nutzen. Nach dem ersten Live-Gang Ende März kann es unser Team kaum erwarten, seine umfangreichen Spryker-Erfahrungen auch in den kommenden Entwicklungsschritten für Fluidify umzusetzen.“

Ganzheitliches Leistungsspektrum gewährleistet maximalen Shop-Erfolg

Antiloop unterstützt Fluidify mit einem Team von sieben Personen agil bei der Umsetzung und berät bei Architektur-, und Infrastruktur-Themen. Zudem optimiert das Antiloop-Team den Entwicklungs-Workflow und die CI/CD-Pipeline inklusive Spryker-Applikations-Testing sowie Tooling zur Qualitätssicherung. Eine fundierte Einschätzung und agile Arbeitsweise sind kennzeichnend für Antiloop, führt Matthias Frick, Antiloop Co-Geschäftsführer, aus: „Unser Unternehmen hat in den letzten vier Jahren bei fünf Spryker-Projekten mitgewirkt. Diese Erfahrung sowie unser technisches Know-how setzen wir für unsere Kunden und deren Wettbewerbsvorteil ein.“

Perfekte Performance und neue Features schaffen Mehrwert

Günther Kapfer, Geschäftsführer von Fluidify, zieht zufrieden erste Bilanz: „Der spürbare Zugewinn an Flexibilität und Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung hat uns gezeigt, dass wir Antiloop richtig eingeschätzt haben. Dank deren hohen Expertise und agilen Arbeitsweise sind wir für die Weiterentwicklung unseres Onlineshops bestens gerüstet.“

Antiloop: Der Partner für Digital Commerce Services

Antiloop GmbH hat sich als Partner für technisch anspruchsvolle IT-Projekte mit Fokus auf Digital Commerce und Product Information Management etabliert. Der Technologiedienstleister unterstützt Unternehmen im DACH-Raum in den Bereichen Spryker Delivery, Technology Consulting und UX/UI. Das Unternehmen wurde 2010 von Gerold Böhler gegründet, seit 2017 verstärkt Matthias Frick als zweiter Geschäftsführer das Management. Antiloop ist Spryker Solution Partner und seit 2020 erster Pimcore Gold Partner in Österreich.

antiloop.com

Fluidify – die Schlauchexperten

Fluidify.com ist ein B2B/B2C-Onlineshop, der sich auf den Verkauf von Schlauchlösungen inkl. Anwendungen in der Hydraulik, spezialisiert hat. Fluidify FT GmbH, ein Corporate Startup der Haberkorn Gruppe, betreut Kunden in Deutschland und Österreich in den Segmenten Industrie, Bau, Handwerk und Gewerbe. Das Unternehmen mit Firmensitz in Wolfurt, wurde 2021 gegründet und agiert mit einem langjährig erfahrenen Team und einem starken Partner-Netzwerk. An der Unternehmensspitze stehen Günther Kapfer und Bernhard Rauter als Geschäftsführer.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Tamara Katja Frast, Brand & Communications Manager

Mobile: +43 699 161 260 02, Mail: tamara.frast @ antiloop.com