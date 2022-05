FPÖ – Angerer: WKÖ-Chef Mahrer muss seine Forderungen an die eigenen ÖVP-Reihen richten

Die Strompreiskalkulation muss geändert werden, ansonsten werden wir das Problem der steigenden Preise nicht in den Griff bekommen

Wien (OTS) - „Trotz berechtigter Kritik an Ministerin Gewessler sollte sich WKÖ-Chef Mahrer besser an die eigenen ÖVP-Nase fassen und seinen Kanzler auffordern, etwas zu unternehmen, anstatt die Verantwortung ausschließlich auf die grüne Energieministerin abzuwälzen“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer. „Es gibt nämlich nicht nur eine Ressortverantwortung, sondern auch eine Koalition und einen ÖVP-Kanzler, den die Teuerungswelle in Österreich aber scheinbar überhaupt nicht interessiert“, so Angerer.

„Während die Menschen im Land nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Geld die Stromrechnung bezahlen sollen, wie sie damit die teuren Lebensmittel einkaufen oder den hohen Spritpreis berappen sollen, hielt es ÖVP-Kanzler Nehammer nicht einmal für nötig, zur letzten Nationalratssitzung zu erscheinen, als es um die Teuerung ging“, kritisierte Angerer.

„Die Abschaffung der Kalten Progression ist eine langjährige Forderung der FPÖ, die alle anderen Parteien aber nur dann aufgreifen, wenn ihnen sonst nichts mehr einfällt. Auch Mahrers Forderung ist wieder nur viel heiße Luft, wenn es schlussendlich allen voran die ÖVP ist, die immer wieder dagegen stimmt“, sagte der FPÖ-Wirtschaftssprecher. „Die Kalte Progression würde aber mittel- bis langfristig nutzen. Zusätzlich braucht es aber kurzfristige, strukturelle Maßnahmen, wie der von uns geforderte Gratis-Kindergarten. Dieser würde sofort helfen und sowohl Familien als auch insbesondere Alleinerziehende wesentlich finanziell entlasten“, ist sich Angerer sicher. „Zweitens ist die Politik gefordert, die Strompreiskalkulation, wie sie jetzt in Österreich gemacht wird – dass man sich immer am teuersten Erzeuger orientiert – zu ändern. Ansonsten werden wir das Problem der steigenden Preise nicht in den Griff bekommen.“

„Es kann nicht sein, dass ÖVP und Grüne, anstatt sofort effektive Maßnahmen zu setzen und damit den Bürgern zu helfen, wird lieber eine Expertenkommission nach der anderen einberufen, um damit klären zu wollen, ob es in Österreich eine Inflation gibt. Eine derartige Vorgangsweise ist nicht nur unverantwortlich, sondern grob fahrlässig und gefährdet den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich“, kritisierte Angerer, der dabei auch Energieministerin Gewessler in die Verantwortung zog, die nämlich mit ihrer verfehlten Politik dem Land mehr schade als nütze.

„Das sture Beharren auf einer CO2-Steuer, die Mitte des Jahres die Preise für Haushalte und Unternehmen noch weiter in die Höhe schnellen lassen wird, ist in Wahrheit nur noch der Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Angerer, der abermals dafür plädiert, Wirtschafts- und Energiepolitik mit Hausverstand zu betreiben. „Das Leben in Österreich muss für die Menschen lebenswert und leistbar bleiben. Was nützt uns der kompromisslose Umstieg auf E-Mobilität, wenn wir ohnehin nicht genügend Strom mit alternativen Energien produzieren und auch nicht mehr bezahlen werden können“, so Angerer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at