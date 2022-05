ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Neuproduktion aus Südtirol und „Politik live“ zum Ukraine-Krieg

Außerdem: Zwei Theaterstücke von Kabarettist und Satiriker Gerhard Polt

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, die „Land der Berge“- Neuproduktion „Die schönsten Gipfel Südtirols“. In „Politik live“ diskutiert Wolfgang Geier u. a. mit Emil Brix und Gerhard Mangott über den mittlerweile 70 Tage andauernden Ukraine-Krieg. Im Spätabend zeigt ORF III zwei Programme des Kabarettisten Gerhard Polt.

In der neuen Dokumentation „Land der Berge – Die schönsten Gipfel Südtirols“ (20.15 Uhr) porträtiert Hans Jöchler die vielfältige Südtiroler Berglandschaft vom Obernberger Tal am Brenner bis in den Süden zu den Rittner Erdpyramiden, oberhalb von Bozen. Auf seiner Reise durch das norditalienische Alpenland trifft der Filmemacher Einheimische, die in der Region im Einklang mit der Natur nicht nur arbeiten, sondern vor allem leben. Das Finale markieren der Ortler und die Königsspitze, die höchsten Berge der Region.

Anschließend folgt die Diskussionssendung „Politik live“ (21.05 Uhr) zur Frage „Putins Drohgebärden: Eskaliert der Krieg in der Ukraine?“. Am 9. Mai wird in Russland der Sieg über Nazideutschland gefeiert – Expertinnen und Experten sehen darin einen möglichen Grund für den Zeitpunkt der Großoffensive. Wie groß ist die Gefahr tatsächlich und wie wahrscheinlich ist ein nuklearer Angriff? Was bedeuten die russischen Drohgebärden für Europa bzw. Österreich? Dazu begrüßt Wolfgang Geier u. a. Emil Brix, Direktor Diplomatische Akademie, und Gerhard Mangott, Professor für Internationale Politik, Universität Innsbruck, im Studio.

Danach zeigt ORF III das kabarettistische Theaterstück „Gerhard Polt und die Biermösl Blosn – Offener Vollzug“ (21.55 Uhr), das eineinhalb Jahre ausverkauft auf dem Spielplan des Münchner Residenztheaters stand. Abschließend loten erneut Gerhard Polt, die Well-Brüder, Stefan Merki und Funke Konate in der satirischen Theaterrevue „Gerhard Polt – Ekzem Homo“ (23.30 Uhr) in drei improvisierten Vorgärten einer Reihenhaussiedlung die menschlichen Schwächen Unverständnis, Neid und Missgunst aus.

