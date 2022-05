FPÖ – Krauss fordert: Keine weiteren Baustellen in der Josefstadt

Klimafitte Lerchenfelder Straße muss warten

Wien (OTS) - Die Anrainerbefragung zu den Wünschen betreffend einer „klimafitten“ Lerchenfelder Straße ist in den letzten Zügen. Unabhängig davon, wie das Ergebnis aussehen wird, appelliert FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Maximilian Krauss an die grünen Bezirksvorsteher des 7. Und 8., Martin Fabisch und Markus Reiter, sowie die Stadtregierung mit Umsicht zu agieren: „Durch den Bau der U5 herrscht im 8. Bezirk bereits jetzt ein massives Verkehrsaufkommen. Sollte in dieser Zeit ein Umbau der Lerchenfelder Straße hinzukommen, ist zu befürchten, dass der Verkehr in der Josefstadt endgültig kollabiert. Die Josefstädter Straße wäre dann nämlich die einzige Straße, die den 16. Bezirk mit der City verbindet. Das kann sich nicht ausgehen.“ Krauss fordert bis zur Fertigstellung der U5/U2 keinesfalls eine weitere Baustelle aufzureißen. „Den Anwohnern des 8. Bezirks wäre diese rein grün-ideologisierte Politik keinesfalls zumutbar. Ich setze auf die Stadtregierung, dieses Projekt wenigstens zum aktuellen Zeitpunkt zu verhindern!“

