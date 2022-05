ORF-Shows wieder mit Live-Publikum: Tickets für „Was gibt es Neues?“ und „Wir sind Kaiser“ erhältlich

Alle Informationen unter tickets.ORF.at

Wien (OTS) - Wer bei Seiner Majestät Kaiser Robert Heinrich I. „ein bisserl brav sein“ will oder Oliver Baiers Ratefüchsen einsagen möchte, hat nun wieder die Möglichkeit, bei den beiden ORF-Unterhaltungsshows „Was gibt es Neues?“ und „Wir sind Kaiser – Die große Audienz“ live dabei zu sein! Nach einer langen Corona-Pause sind Zuseherinnen und Zuseher wieder live im Studio erlaubt. Unter http://tickets.ORF.at können Karten für Aufzeichnungen erworben werden.

Gute Laune und spitze Pointen bei „Was gibt es Neues?“

Das beliebte Comedy-Quiz mit Oliver Baier und seinem Rateteam startet in eine neue Runde – und endlich wieder mit Live-Publikum! Einige Aufzeichnungstermine sind bereits ausverkauft. Wer schnell ist, kann sich noch Karten für die Termine am 9. Mai 2022 (17.00 Uhr, 16 Euro pro Ticket) bzw. 10. Mai (16.45 Uhr, 19 Euro pro Ticket) im ORF-Zentrum am Küniglberg sichern.

„Wir sind Kaiser – Die große Audienz“: Der Kaiser feiert sein Thronjubiläum

Seine Majestät Kaiser Robert Heinrich I. gewährt anlässlich seines Thronjubiläums eine große Audienz, um die Welt mit seiner Güte und Weisheit zu verblüffen. Seine Majestät empfängt seine Untertanen am 15. Mai um 19.00 Uhr (35 Euro pro Ticket) im Haus der Industrie.

Aufgrund der derzeitigen epidemiologischen Lage und den entsprechend geänderten Covid-19-Maßnahmen muss kein 3G-Nachweis mehr erbracht werden. Das Tragen einer FFP2-Maske bis zum Sitzplatz wird empfohlen.

