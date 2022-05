AVISO: Verteidigungsministerin verabschiedet Generalstabschef

General Brieger übernimmt neue Funktion in Brüssel

Wien (OTS) - Am Freitag, den 6. Mai 2022, verabschiedet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Generalstabschef Robert Brieger nach Brüssel. Anlass dafür ist sein Dienstantritt als „Chairman of the European Union Military Committee“ mit 1. Juni 2022. Der Festakt findet in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien statt.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Die Anmeldung bis 5. Mai 2022, 19:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. wien-presse @ bmlv.gv.at, ist verpflichtend.

Ablauf:

09:00 Uhr Einlass für Medienvertreter

10:00 Uhr Beginn des Festakts

- Ansprache Generalstabschef Robert Brieger

- Ansprache Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

10:45 Uhr Voraussichtliches Ende

Zeit & Ort:

Ab 09:00 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien

