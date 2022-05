JPI Hospitality und a&o als Partner bei Hotel Rotterdam

Der JPI Hospitality Investors Club hat für das kürzlich erworbene „Hotel Rotterdam“ mit a&o einen leistungsstarken Betreiber gefunden.

Wir engagieren uns in hochwertige, funktionstüchtige Hotels mit Entwicklungspotential an attraktiven Standorten, die wir mit einer klaren Idee und einem zeitgemäßen Branding zu Topdestinationen umgestalten. Rotterdam ist ein aufstrebender Markt, für den ein von uns entwickeltes und von a&o betriebenes Hotel ideal passt. Daniel Jelitzka, Gründer der JP Immobilien Gruppe 1/2

Mit dem Ankauf des Hotel Rotterdam ist es JPI Hospitality gelungen, sein Hotelportfolio in einer aufstrebenden Wunschdestination zu erweitern. Wir freuen uns, mit a&o Hostels den idealen Betreiber für diesen Standort gefunden zu haben Gebhard Schachermayer, CAM von JPI Hospitality 2/2

Wien (OTS) - Bereits wenige Wochen nach der Übernahme des „Hotel Rotterdam“ hat der JPI Hospitality Investors Club mit Hilfe von PKF Hospitality der internationalen Hostel-Gruppe a&o den Betrieb der Topimmobilie im Rotterdamer Stadtteil Oude Noorden übergeben.

Der neue Betreiber wird das Haus unter dem Namen „a&o Rotterdam City“ führen. Der Mietvertrag läuft über zwanzig Jahre, zuzüglich einer zweifachen Option auf Verlängerung um je fünf weitere Jahre.

Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte von JPI Hospitality zur gelungenen Partnerschaft: „Mit dem Ankauf des Hotel Rotterdam ist es JPI Hospitality gelungen, sein Hotelportfolio in einer aufstrebenden Wunschdestination zu erweitern. Wir freuen uns, mit a&o Hostels den idealen Betreiber für diesen Standort gefunden zu haben“ .

Daniel Jelitzka, Gründer der JP Immobilien Gruppe und Beiratsvorsitzender von JPI Hospitality sieht die Strategie des Investors Club als bestätigt: „Wir engagieren uns in hochwertige, funktionstüchtige Hotels mit Entwicklungspotential an attraktiven Standorten, die wir mit einer klaren Idee und einem zeitgemäßen Branding zu Topdestinationen umgestalten. Rotterdam ist ein aufstrebender Markt, für den ein von uns entwickeltes und von a&o betriebenes Hotel ideal passt.

Über JPI Hospitality

JPI Hospitality ist eine eigentümergesteuerte Investorengruppe mit

Sitz in Wien rund um die österreichische JP Real Estate Group. CEO und Managin Partner ist Lukas Euler-Rolle, der gemeinsam mit dem Hotel-experten und Asset-Manager Gebhard Schachermayer JPI Hospitality verantwortet.

JPI beabsichtigt im Zeitraum von 24 Monaten rund 300 Millionen Euro in den Ankauf und die Renovierung von Freizeit- und Stadthotels in europäischen Großstädten und Premium-Freizeitregionen zu investieren.

Das Hotel Rotterdam ist die dritte Akquisition nach dem kürzlichen Ankäufen der Hotels in Kitzbühel (Hotel Klausner) sowie in Mallorca (Hotel Tres Playas).

Die JP Real Estate Group besitzt derzeit 14 Hotels, davon sechs in der Entwicklungsphase und acht in Betrieb mit rund 2.200 Zimmern in europäischen Städte- und Freizeitdestinationen.

Das Hotel

Das künftige Hotel a&o Rotterdam City befindet sich im Stadtteil Oude Noorden in unmittelbarer Nähe des Bahnhof Rotterdam Centraal und ist nur 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Das Hotel verfügt über 118 Zimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Menasse-Eibensteiner / JP Immobilien

Tel: +43 699 126 39 220

petra @ menassemenasse.at

www.menassemenasse.at