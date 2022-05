Live im ORF: Europa-League-Halbfinale mit Frankfurt – West Ham

Am 5. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1, Highlights ab 23.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die UEFA-Europa-League live im ORF bietet am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein Highlight auch aus heimischer Sicht: Im Rückspiel stehen einander Eintracht Frankfurt und West Ham United gegenüber. Die Ausgangslage deutet nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel darauf hin, dass die Deutschen mit Trainer Oliver Glasner und Martin Hinteregger in der Startaufstellung sensationell ins Finale einziehen könnten. Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Helge Payer, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich steuern die Analysen bei.

Die Highlights des zweiten Halbfinal-Spiels Glasgow Rangers – Leipzig zeigt ORF 1 um 23.15 Uhr.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

