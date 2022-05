LFS Hollabrunn gewinnt Sonderpreis beim NÖ Junior-Businessplan-Wettbewerb

LR Teschl-Hofmeister: Neu gestalteter Themenweg der Juniorfirma ist wertvoller Beitrag zur artgerechten Tierhaltung

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch in diesem Schuljahr darf sich die Juniorfirma der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn über große Erfolge freuen. Zum zweiten Mal geht der Sonder-Award für soziales Engagement und innovativen Unternehmergeist nach Hollabrunn. Diesmal gestaltete die Juniorfirma des vierten Jahrgangs der Fachrichtung Kleintierhaltung einen Parcours mit dem Motto „Auf der Spur der Natur", der durch das gesamte Schulgelände führt.

„Tiere sind für Kinder und Jugendliche eine wertvolle Bereicherung des Lebens, weil sie sich positiv auf das Heranwachsen auswirken. Damit wird besonders das Verantwortungsbewusstsein schon von klein auf gestärkt und emotionaler Halt gegeben. Daher leistet der liebevoll gestaltete Themenweg einen wertvollen Beitrag für die artgerechte Tierhaltung. Die LFS Hollabrunn ist bereits seit vier Jahren ein zertifizierter Green Care-Betrieb, wo zahlreiche Tiere für die praxisorientierte Ausbildung gehalten werden. Mit dem Parcours macht die Schule die Tierwelt für die Öffentlichkeit zugänglich“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„An der Fachschule Hollabrunn werden Schafe, Ponys, Hühner, Kühe sowie zahlreiche Reptilien und Kleinnager gehalten. Mit dem neuen Themenweg kann man sich umfassend mit der Tierwelt auseinandersetzen – inklusive Streicheleinheiten“, betont Fachlehrerin Martina Mayerhofer, die für die Betreuung der Juniorfirma verantwortlich zeichnet. „Bei den jeweiligen Stationen gibt es via QR-Code online Informationen über die artgerechte Haltung und Pflege der Tiere. Wir bieten auch Führungen für Schulen und Kindergärten an, die von der Juniorfirma durchgeführt werden. Grundsätzlich ist der Parcours ohne Anmeldung wochentags außer am Sonntag öffentlich zugänglich“, so Mayerhofer.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse