Gaál/Hanke: „Hauskunft“ on Tour: Sanierungsberatung goes Service-Treff

Von 10. bis 13. Mai beraten Expert*innen kostenlos beim Service-Treff der Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - Die „Hauskunft – die Sanierungsberatung mit Zukunft“ geht auf Tour. Von 10. bis 13. Mai 2022 besucht die „Hauskunft“ den Service-Treff der Wiener Stadtwerke an seiner Niederlassung in der Spittelauer Lände 45 am Alsergrund. Kern dieser gemeinsamen Aktionswoche sind individuelle und kostenlose 45-minütige Orientierungsberatungen. Interessierte können jetzt buchen!

In den Beratungen werden Fragen zu Themen wie Wohnhaussanierung, Energiesparen und Wohnkomfort beantwortet – von Dämmung, Heizung und Hitzeschutz im Sommer bis hin zur Materialwahl im Innenausbau und Förderungen.

Jetzt bei der ,Hauskunft‘ anmelden: 70 kostenlose Beratungs-Termine zu vergeben



Die insgesamt mehr als 70 Beratungsslots verteilen sich gleichmäßig auf die verschiedenen Tage und finden je nach Datum von 9 – 15 Uhr oder 12 – 17.30 Uhr statt. Dabei leisten die Berater*innen von „Hauskunft“ und Wien Energie mit ihrem Know-how wichtige Starthilfe für die unterschiedlichsten Sanierungsprojekte. Gebucht werden können die verfügbaren Termine über die Hotline der „Hauskunft“ unter 01/402 84 00 (Montag bis Donnerstag von 9 – 15 Uhr und Freitag von 9 – 12 Uhr).

„Mit der Aktionswoche von ,Hauskunft‘ und dem Service Treff der Wiener Stadtwerke geht die ,Hauskunft‘ auf Tour – und bringt mit Zusatz-Beratungen schnell und unbürokratisch Antworten auf Sanierungsfragen. Die ,Hauskunft‘ ist eine kostenlose Anlaufstelle für alle, die in Wien Häuser sanieren wollen. Unser Ziel ist es, sie mit einem maßgeschneiderten Rundum-Service zu unterstützen, um ihre Häuser klima- und zukunftsfit machen zu können“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



„Mit den Energieberatungstagen im Service Treff unterstreichen wir den hohen Servicecharakter der Wiener Stadtwerke-Gruppe. Wir bieten unkomplizierte Angebote rund um das topaktuelle Thema Energieeffizienz und Gebäudesanierung. Ich bin davon überzeugt, dass die Beratungen gut angenommen werden“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.



Weiters gibt es im Anschluss an das Gespräch noch die Möglichkeit, an einer von Expert*innen geführten Tour durch die Energie-Erlebniswelt im Service Treff teilzunehmen. Hier sind Informationen zu Bereichen wie Dämmstoffen, Energieverbrauch und Stromsparen anschaulich dargestellt. Das Ziel: Einen positiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten und die Lebens- und Wohnqualität der Wienerinnen und Wiener langfristig zu steigern.

Infos auf wirsan.wien.gv.at / Schluss

