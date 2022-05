Barbara Stöckl im Gespräch mit Alice Schwarzer, Matthias Strolz, Marina Lacković und Hannes Hönegger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 5. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Feministin und Journalistin Alice Schwarzer, Ex-Politiker Matthias Strolz, Kabarettistin Marina Lacković und Biobauer Hannes Hönegger zu Gast bei Barbara Stöckl:

Der Name Alice Schwarzer weckt Emotionen: Seit den 1970er Jahren sorgt sie mit ihren feministischen Ansichten und Forderungen für rege Diskussionen und auch am aktuellen Zeitgeschehen nimmt sie immer noch teil. Derzeit sorgt sie mit einem offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz, in dem sie sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine ausspricht, für heftige Debatten. In Sabine Derflingers vom ORF kofinanzierten Dokumentarfilm „Alice Schwarzer“, der bei der Diagonale 2022 mit dem Großen Diagonale-Preis „Bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet wurde, zieht die bald 80-Jährige Bilanz und gibt Einblick, wie sie sich ihr Feuer und ihren Kampfgeist bewahrt.

Welchen Blickt wirft Matthias Strolz auf die aktuelle Innenpolitik? Der Gründer der NEOS hat die Politik vor vier Jahren hinter sich gelassen und ist heute als Unternehmer und Autor selbstständig. Seine Verbindung zur Natur ist nach wie vor eines seiner Kernthemen. In seinem aktuellen Buch „Gespräche mit einem Baum“ berichtet der gebürtige Vorarlberger über seine Dialoge mit einer Schwarzföhre, die sich insgesamt über ein Jahr erstreckt haben. Welche Erkenntnisse hat er gewonnen?

Im Salzburger Lungau hat Hannes Hönegger seinen Frieden gefunden. Er blickt mit 37 Jahren auf einen außergewöhnlichen Lebensweg zurück:

Als Skilehrer lernte er einen EU-Abgeordneten kennen, fand den Weg ins EU-Parlament und schließlich in die Berliner Unterwelt, in der er neun Jahre lang aktiv war. Es folgten zweieinhalb Jahre Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis, die gleichzeitig den Wendepunkt in seinem Leben darstellten: Nach einer Fleischhauerlehre fand er dort zu seiner Berufung und arbeitet heute als Biobauer im Lungau.

Kabarettistin Marina Lacković hat sich mit ihrer Kunstfigur „Malarina“ einen Traum erfüllt: Auf der Bühne nimmt die Tirolerin mit serbischen Wurzeln mit überspitzen Klischees und scharfzüngigen Aussagen die Balkanmentalität aufs Korn und hat damit die Lacher auf ihrer Seite.

