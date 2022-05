#youngsciencerocks: OeAD will Interesse für Wissenschaft und Forschung wecken

Kinder- und Jugenduniversitäten werden mit 1,2 Mio Euro gefördert

Wien (OTS) - Der OeAD setzt unter dem Jahresmotto „Wissenschaft (er)leben – Zukunft gestalten“ zahlreiche Maßnahmen und stellt Materialien zusammen, die sich damit beschäftigen, wie das Interesse der jungen Generation für Wissenschaft und Forschung verstärkt geweckt werden kann. So werden am 23. Mai 2022 Expertinnen und Experten das Thema Wissenschaftsskepsis diskutieren. „Wenn Vertrauen fehlt. (Neue) Herausforderungen für Wissenschaftskommunikation im Kontext anhaltender Wissenschaftsskepsis“ lautet der Titel der OeAD-Veranstaltung. www.oead.at/wissenschaftskommunikation

#youngsciencerocks: Wissenschaft (er)leben – Zukunft gestalten

Um bei Schülerinnen und Schülern das Interesse für Wissenschaft und Forschung zu fördern, stellt der OeAD derzeit Initiativen, Podcasts, (Unterrichts)Materialien etc zusammen, die Lehrkräfte in ihrem Unterricht nutzen können. Forschungseinrichtungen, die Maßnahmen bzw. Materialien für Schulen anbieten, sind aufgerufen Informationen darüber an youngscience @ oead.at zu senden. Alle Angebote werden ab Mitte Mai 2022 auf der OeAD-Website www.youngscience.at präsentiert.

Kinder- und Jugenduniversitäten 2022

Auch 2022 unterstützt der OeAD im Auftrag des BMBWF die Durchführung von Kinder- und Jugenduniversitäten quer durch Österreich. Aus den zahlreichen Projekteinreichungen werden dieses Jahr 20 Kinder- und Jugenduniversitäts-Projekte mit 14 Erweiterungsmodulen vom BMBWF gefördert. Das Förderbudget von 1,2 Mio. Euro wird damit zur Gänze ausgeschöpft. Die vielfältigen Angebote finden direkt an Forschungseinrichtungen, aber auch in öffentlichen Parks oder online statt. Die Programme richten sich an Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Sie setzen teilweise schon im Kindergartenalter an und reichen bis hin zur Unterstützung von Maturantinnen und Maturanten bei Vorwissenschaftlichen Arbeiten. Ziel ist es, alle Kinder und Jugendlichen unabhängig vom sozio-ökonomischen Status des Elternhauses zu erreichen und Inklusion zu gewährleisten.

Ergänzend wird auch Ferienbetreuung mit wissenschaftlichem Anspruch angeboten. Diese einwöchigen Ganztagesbetreuungsformate wurden 2021 zum ersten Mal gefördert angeboten und erfreuten sich großen Zuspruchs. So konnten durch die Angebote der Kinder- und Jugenduniversitäten und der Ferienbetreuung mit wissenschaftlichem Anspruch im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Teilnehmende erreicht werden.

Hier die Übersicht über alle 2022 geförderten Kinder- und Jugenduniverstäten.

Interesse wecken für Wissenschaft und Forschung

Schulen können im Rahmen des Citizen Science Awards noch bis Schuljahresende bei fünf von sieben (zwei sind bereits ausgebucht) Citizen-Science-Projekten mitforschen https://youngscience.at/citizen-science-award/

Auch das vom BMBWF finanzierte Forschungsprogramm „Sparkling Science 2.0“ bietet Schulen die Möglichkeit, sich aktiv am Forschungsprozess zu beteiligen. Welche Projekte im Rahmen der ersten Ausschreibung gefördert werden, entscheidet sich Ende Juni 2022. Starten können diese mit Beginn des nächsten Schuljahres: www.sparklingscience.at

Höhepunkt des Jahresschwerpunktes „Wissenschaft (er)leben – Zukunft gestalten“ und gleichzeitiger Abschluss des Citizen Science Awards ist der OeAD-Young-Science-Kongress am 13. Oktober 2022 auf der PH Wien.

