Simmering: „Die Stadtfüchsin“ führt durch den Ortskern

Tour „Der letzte Henker“ am 6.5., Anmeldung: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) lädt die als „Die Stadtfüchsin“ bekannte Wiener Fremdenführerin Katharina Glaser am Freitag, 6. Mai, zu einer Führung mit dem Titel „Der letzte Henker von Wien“ ein. Um 17.00 Uhr startet bei der S-Bahn-Station „Geiselbergstraße“ die Tour durch den Ortskern von Simmering, bei der die Teilnehmer*innen über den aus Simmering stammenden Scharfrichter Josef Lang und über dessen Spuren im 11. Bezirk informiert werden. Josef Lang kam 1855 in Simmering zur Welt und ist dort 1925 gestorben. Vor seinem schaurigen Tun als letzter Henker der Monarchie war Lang Cafetier in Simmering. Die Exkursion dauert rund 1,5 Stunden. Pro Person ist ein Führungsentgelt in der Höhe von 15 Euro zu bezahlen. Ebenfalls erforderlich sind die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln sowie Anmeldungen unter der Telefonnummer 0676/81 18 25 411. Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Petra Leban, ist außerdem per E-Mail erreichbar: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

