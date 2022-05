willhaben-Auswertung: Graz ist „Fahrrad-Landeshauptstadt“ Österreichs

Die meisten Anfragen pro Fahrrad-Anzeige 2021 gab es in Graz, Wien und Innsbruck

2021: Größtes Angebot pro Kopf in Klagenfurt, Graz und Eisenstadt

Derzeit am meisten Auswahl in absoluten Zahlen in Wien und Graz



Mit den immer höher und stabiler werdenden Temperaturen, startet derzeit neben den hartgesottenen GanzjahresradlerInnen auch die breite Masse an Fahrradbegeisterten in die Saison. willhaben hat dies zum Anlass genommen, Angebot und Nachfrage an Drahteseln in den heimischen Landeshauptstädten unter die Lupe zu nehmen.



2021: Die meisten Anfragen pro Fahrrad-Anzeige in Graz, Wien und Innsbruck



willhaben hat im Rahmen einer aktuellen Auswertung analysiert, in welchen der heimischen Landeshauptstädte Fahrräder im vergangenen Jahr am stärksten nachgefragt waren. Auf Basis der durchschnittlichen Anzahl von Anfragen pro angebotenem Fahrrad im Kalenderjahr 2021 setzte sich Graz hauchdünn als „Fahrrad-Landeshauptstadt“ Österreichs durch. Dahinter folgten Wien, Innsbruck und Linz. Quer über Österreich erfolgten auf dem willhaben-Marktplatz im Kalenderjahr 2021 mehr als 1,5 Millionen konkrete Anfragen auf Fahrrad-Anzeigen.

Das Fahrrad-Hauptstadtranking 2021 (Anfragen pro Fahrrad-Anzeige) auf einen Blick

Graz Wien Innsbruck Linz Salzburg St. Pölten Eisenstadt Klagenfurt Bregenz

Größtes Angebot pro Kopf in Klagenfurt, Graz und Eisenstadt



In einer weiteren Kategorie wertete willhaben das Marktplatz-Angebot an Fahrrädern pro Einwohner der jeweiligen Landeshauptstadt im Kalenderjahr 2021 aus. Hier setzte sich Klagenfurt vor Graz und Eisenstadt durch.



Das Ranking des Fahrrad-Angebots pro Kopf 2021 auf einen Blick

Klagenfurt Graz Eisenstadt Salzburg Wien Linz St. Pölten Innsbruck Bregenz

Derzeit größtes Angebot an Fahrrädern in absoluten Zahlen



Als dritte Kategorie wurde das aktuelle Angebot je Landeshauptstadt in absoluten Zahlen analysiert: Hier führt Wien klar vor Graz und Salzburg die Reihung an.

Das aktuelle Ranking nach aktuellen Fahrrad-Angeboten je Landeshauptstadt auf einen Blick

Wien Graz Salzburg Stadt Linz Innsbruck Klagenfurt Sankt Pölten Bregenz Eisenstadt

Insgesamt können Radfans österreichweit derzeit in mehr als 125.000 Anzeigen rund um Fahrräder beziehungsweise Radsport stöbern.

=> Zum Fahrradangebot auf willhaben

Methodik der Auswertung



Für die Auswertung wurde die durchschnittliche Anzahl an Anfragen pro Fahrrad-Anzeige nach Landeshauptstädten im Kalenderjahr 2021 erhoben. Zudem wurde das Verhältnis an Fahrrad-Anzeigen pro Einwohner der jeweiligen Landeshauptstadt berechnet.

