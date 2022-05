Am Muttertag die Donau entdecken – auf einem DDSG Blue Danube Schiff

An Bord eines DDSG Blue Danube Schiffs wird jede Muttertagsfeier zu einem besonderen Erlebnis.

Auf Mariandl`s Spuren durch die Wachau gleiten

Der Sonntagsausflug der DDSG Blue Danube in der Wachau wird vielen Müttern auch wieder den berühmten Film in Erinnerung rufen. Im Rahmen der Großen Wachauschifffahrt startet die MS Dürnstein am 8. Mai von Krems nach Melk und wieder retour. Neben Sehenswürdigkeiten wie Dürnstein mit seinem Stift und der Burgruine, dem Schloss Schönbühel oder dem Stift Melk, steht das kulinarische Angebot an Bord im Vordergrund einer Schifffahrt durchs UNESCO Weltkulturerbe. Bei einem feinen Brunchbuffet, das Frühstück und Mittagessen harmonisch miteinander kombiniert, wird vorzugsweise auf regionale und saisonale Produkte gesetzt. Bordgastronom Patrick Fürst lädt zu einer Tasse Kaffee und hausgemachten Pralinen und versüßt somit den den Muttertag.

„Die besondere Kombination von Landschaft und Kulinarik macht diese Reise zu einem ganz speziellen Erlebnis für die ganze Familie“, schwärmt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Leinen los – für das Frühlingstraumschiff

Bereits am 7. Mai kann an Bord der MS Admiral Tegetthoff gefeiert werden. Während der abendlichen Themenfahrt wird neben einem großzügigen Buffet auch noch Livemusik und sogar ein Feuerwerk geboten. Stromaufwärts Richtung Schleuse Greifenstein zieht neben dem modernen Wien mit der Skyline der Donauplatte, dem Donauturm und dem Millennium Tower auch die ländliche Gegend um Korneuburg und Klosterneuburg an den Passagieren vorbei.

Auch am Muttertag selbst bietet die DDSG Blue Danube eine feierliche und interessante Schifffahrt unter Tags auf der gleichen Route wie das Frühlingstraumschiff an. Verwöhnt wird ebenso bei einem köstlichen Buffet, untermalt wird die Reise für die ganze Familie von angenehmen Pianoklängen.

Tagesausflüge mit Geschmack

Die imposante Schiffsreise von Wien nach Dürnstein oder Bratislava, bietet neben dem Hauptdarsteller – der Donau, auch ein geschmackvolles kulinarisches Verwöhnpaket. Auf der eleganten MS Kaiserin Elisabeth, mit Liegestühlen und einem rundum begehbaren Außendeck, wird der Tagesausflug zu einem einmaligen Erlebnis. Immer freitags und sonntags wird „bergauf“ nach Dürnstein gefahren, vorbei am Stift Klosterneuburg und der Gartenstadt Tulln wo das Schiff auch kurz hält. Danach reist man weiter Richtung Wachau. An Samstagen geht es „bergab“ in die Nachbarhauptstadt Bratislava, entlang dem Nationalpark Donauauen und Hainburg über die Staatsgrenze. Ausreichend Zeit für Erkundungen ist immer eingeplant. Frühstück, Antipasti, Strudel und ein Abendbuffet verkürzen die Fahrzeit.

„Auf einem Tagesausflug an Bord der MS Kaiserin Elisabeth erfahren unsere Gäste Entschleunigung pur“ fügt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich hinzu.

Muttertagsbrunch ab Krems oder Melk (am 8.5.). Um 10:15 Uhr ab Schiffstation Krems/Stein nach Melk und retour, bzw. um 11:00 Uhr ab Schiffstation Melk nach Krems und retour. Jeweils mit Stopps in Dürnstein und Spitz. Die Kosten für die rund 5-stündige Fahrt inkl. reichhaltigem Brunch Buffet betragen 61,50 Euro.

Frühlingstraumschiff zum Muttertag (am 7.5.). Um 19:00 Uhr ab Schiffstation Wien/Reichsbrücke Richtung Greifenstein und retour. Die Kosten für die rund 3,5-stündige Fahrt, inkl. reichhaltigem Brunch Buffet, betragen 57,50 pro Person.

Brunch am Muttertag (am 8.5.). Um 11:00 Uhr ab Schiffstation Wien/Reichsbrücke Richtung Greifenstein und retour. Die Kosten für die rund 3-stündige Fahrt, inkl. reichhaltigem Brunch Buffet, betragen 57,50 pro Person.

Tagesausflüge nach Dürnstein und nach Bratislava (ab 6.5.) ab Wien/Marina, immer freitags und sonntags ab 08.30 Uhr nach Dürnstein und immer samstags ab 09:00 Uhr nach Bratislava. Die Kosten inkl. Frühstück, Mittagsjause und Abend Buffet, betragen 65,- pro Person.

