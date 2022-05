Innovationen für die Onkologie – Kongresstag Radiologie & Nuklearmedizin 2022

Linz (OTS) - Bei der Behandlung von Krebserkrankungen sind die Radiologie und Nuklearmedizin Fachbereiche von großer Bedeutung – von der Erstdiagnose bis zum Follow-Up. Moderne Technologien und Artificial Intelligence spielen dabei eine immer größere Rolle. Wie Innovationen in der Radiologie und der Nuklearmedizin Krebstherapien optimieren, wird beim Kongresstag Radiologie & Nuklearmedizin der Vinzenz Gruppe am 6. Mai im Landeskulturzentrum Ursulinenhof in Linz unter hochkarätigen Fachexpertinnen und -experten diskutiert.

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen neue technologische Entwicklungen und deren Implementierung in den klinischen Alltag. „Sowohl die Radiologie als auch die Nuklearmedizin sind zwei sehr dynamische medizinische Fächer, die stark von Softwareunterstützung und künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden“, erklärt Prim. Dr. Gernot Böhm, Kongresspräsident und Leiter des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie am Ordensklinikum Linz. „In unseren Fachbereichen werden ständig neue Akzente gesetzt, die uns natürlich herausfordern aber vielerlei Vorteile für unsere Patientinnen und Patienten mit sich bringen, deshalb ist es enorm wichtig, stets am Puls der Zeit zu bleiben“, zeigt sich Prim. Dr. Böhm überzeugt.

Innovative Behandlungsmethoden bereits im klinischen Einsatz

Eine nennenswerte innovative Behandlungsmethode ist etwa die stereotaktische Radiofrequenzablation, die seit knapp einem Jahr am Ordensklinikum Linz im Einsatz ist. Dabei handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren, das eine wirksame Behandlungsoption für Krebspatientinnen und Krebspatienten darstellt. Mittels 3D-navigierter Punktionstechnik können die Lebertumore und Metastasen millimetergenau identifiziert und behandelt werden, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen. Das Ordensklinikum Linz ist neben der Universitätsklinik für Radiologie in Innsbruck, dem SMZ Ost in Wien nun österreichweit das dritte Krankenhaus, in dem diese Behandlungsmethode angeboten wird.

Interdisziplinarität im Fokus

Radiologie und Nuklearmedizin sind im Krankenhausalltag wichtige Schnittstellen zu allen klinischen Abteilungen. „Aus diesem Grund war es uns auch sehr wichtig, beim Kongress auf Interdisziplinarität zu setzen“, betont Primar Böhm. So wird es etwa auch Vorträge über die operative Therapie bei Malignomen im HNO-Bereich, sowie Möglichkeiten der Navigationsunterstützung in der Pneumologie und softwaregestützte Diagnose bei Lebertumoren geben. „Dass viele unserer Vortragenden am Ordensklinikum Linz, oder auch in anderen Krankenhäusern der Vinzenz Gruppe und Elisabethinen tätig sind, spricht für unsere hohe fachliche Expertise in der Radiologie sowie der Nuklearmedizin.“

Einen Festvortrag über die Entwicklungen in der interventionellen Radiologie wird Manfred Gschwendtner, langjähriger Institutsleiter der Radiologie am Ordensklinikum Linz halten. „Ich freue mich sehr, dass wir Manfred Gschwendtner für diesen Vortrag gewinnen konnten. Er ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet der interventionellen Radiologie und dafür auch weiter über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt“, so Kongresspräsident Prim. Böhm.

