BSVÖ: Haushaltsgeräte für alle Menschen

5. Mai – Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Wien (OTS) - Haushaltsgeräte gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Nur barrierefrei gibt es sie selten. Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, startet deshalb der Zusammenschluss "Home designed for all": Die Blinden- und Sehbehindertenverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen gemeinsam darauf aufmerksam, dass Menschen mit Seheinschränkung durch Touchpads an Herd und Backofen und andere Barrieren vor große Probleme gestellt werden.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ), der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) und der Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) haben sich deshalb zusammengeschlossen, um das Anliegen barrierefreier Haushaltsgeräte gemeinsam voranzubringen.

Der Zusammenschluss deutschsprachiger Blinden- und Sehbehindertenverbände „Home designed for all“ bietet Herstellern Beratung und sensibilisiert sie für die Barrierefreiheit von Haushaltsgeräten.

