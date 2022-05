Last Minute-Geschenkideen und Ausflugstipps für den Muttertag

LR Danninger: „Muttertag ist ein schöner Anlass für einen Ausflug oder einen Besuch in einem Wirtshaus, um Mütter hochleben zu lassen“

St.Pölten (OTS) - Der Mama endlich „Danke“ sagen und sie mit einem Geschenk überraschen, das erstens genau nach ihrem Geschmack ist und zweitens lange nachwirkt? In Niederösterreich ist die Möglichkeit groß: Die Mütter und Großmütter können bei tollen Ausflügen eine Auszeit vom Alltag nehmen oder sich bei gutem Essen so richtig verwöhnen lassen ˗ mit den richtigen Geschenkideen haben sie das ganze Jahr noch etwas davon.

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. Traditionell ein Tag zum herzlich „Danke!“ sagen, aber auch eine Möglichkeit, Zeit mit der Familie abseits von Alltagstrubel und Stress zu verbringen. Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist überzeugt: „Frauen und Mütter leisten unermesslich viel, und in den letzten Jahren war die Belastung in vielen Familien pandemiebedingt noch größer. Der Muttertag ist ein schöner Anlass für einen Ausflug oder einen Besuch in einem Wirtshaus in Niederösterreich, um unsere Mütter hochleben zu lassen. Hier bieten sich die rund 200 Betriebe der Wirtshauskultur oder die über 300 Ausflugsziele der Niederösterreich-CARD an, damit Familien diesen Tag gemeinsam verbringen können. Unser Bundesland hat für alle Familien das perfekte Angebot, sodass dieser Tag ein besonderes Erlebnis wird.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung erläutert: „Für kulturaffine Mütter ist Niederösterreich eine ebenso perfekte Ausflugsdestination wie für jene, die sich für die Hintergründe der Weinproduktion interessieren. Vom Museumsbesuch bis zur Outdoor-Action mit der ganzen Familie ist die Auswahl groß, und wenn es lieber ein geruhsamer Ausflug in die Natur sein soll, gibt es genauso wunderbare Möglichkeiten. Beim Essen im Wirtshaus muss sich die Mutter um gar nichts kümmern ˗ außer um den eigenen Genuss. Da ist vom feinen Essen im Schloss bis zum urigen Waldgasthaus nach der Wanderung alles möglich.“ Für junge und junggebliebene Mamas bietet sich z.B. ein Ausflug in die Erlebniswelt Mendlingtal mit Picknick an oder Nervenkitzel am Millenium Jump Semmering. Mamas, die sich gerade nur nach Erholung und zwei Stunden „kinderfrei“ sehnen, können in der Sole Felsen Welt Gmünd entspannen oder im Weinerlebnis der Winzer Krems dem Genuss frönen. Und wenn die Oma auch zum Ausflug mitkommt, darf es vielleicht ein Kulturtag in Baden von Arnulf Rainer bis Beethoven sein, eine Schifffahrt durch die Wachau oder ein Museumstag in Krems? Natürlich ist auch die niederösterreichische Landesausstellung 2022 in Marchegg mit der Niederösterreich-CARD kostenlos zu besichtigen.

Die Niederösterreich-CARD bietet um 63 Euro über 300 Ausflugsziele in Niederösterreich, Wien und den angrenzenden Bundesländern. Sie ist bis 31. März 2023 gültig, ist über die Hotline unter Tel.: 01/ 535 05 05 sowie im Online-Shop und bei vielen Vertriebspartnern erhältlich. Für Schnellentschlossene gibt es auch die praktische Möglichkeit für einen Print@Home-Gutschein ˗ ganz einfach zuhause ausdrucken und fertig ist das Geschenk „mit Langzeitfolgen, aber ohne Nebenwirkungen“.

Wenn es etwas zu feiern gibt und endlich mal wieder die ganze Familie zusammenkommt, gehört feines Essen natürlich dazu. Damit für die Mama keine Arbeit anfällt und sie keine Angst vor unbeholfenen Kochversuchen inklusive Küchenchaos haben muss, wird sie am besten zum Essen ausgeführt. Wirtshäuser mit ganz besonderem Ambiente sorgen für einen unvergesslichen Muttertagsausflug und sind unter www.wirtshauskultur.at/besondere-locations zu finden. Wenn Mutti vielleicht mal lieber mit ihren Freundinnen fein essen gehen will, oder die Eltern endlich wieder einen ruhigen Abend zu zweit verbringen möchten, bieten sich Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur an: einzulösen, wann immer der Sinn nach Genuss steht und das Babysitting geklärt ist. Die Gutscheine können bei rund 200 Mitgliedern der Niederösterreichischen Wirtshauskultur eingelöst werden und sind mit passenden Sprüchen auch in der Geschenkhülle erhältlich. Neben verschiedenen Dankeskarten ist auch ein eigener Muttertagsspruch verfügbar.

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Marcella Maurer, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at, http://www.niederoesterreich.at.

