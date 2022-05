BIO AUSTRIA: Klimaschonend unterwegs im Auftrag der Bio-Landwirtschaft

ÖBB-Lok mit Bio-Branding wird zwei Jahre lang ÖsterreicherInnen bewegen

Wien (OTS) - Ab sofort ist eine ÖBB-Lok als Bio-Botschafter für etwa zwei Jahre durch Österreich unterwegs. Mit der Botschaft "Bio. Gut für uns, gut fürs Klima." macht BIO AUSTRIA auf die Bedeutung der biologischen Landwirtschaft für Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam. Die fünf auf der ÖBB-Lok porträtierten Biobäuerinnen und Biobauern bewirtschaften Höfe in fünf verschiedenen Bundesländern und stellen unterschiedliche Bio-Lebensmittel her. Sie spiegeln damit die Vielfalt der österreichischen Bio-Landwirtschaft wider.



"Mit der Bewerbung der Bio-Landwirtschaft auf der ÖBB-Lok bringen wir zusammen, was nahe liegt und Sinn macht: Sowohl die biologische Wirtschaftsweise als auch die Nutzung der Bahn schonen das Klima. Mit dieser auffälligen Werbung wollen wir Menschen ansprechen, welchen der Umwelt- und die Klimaschutz genauso am Herzen liegt wie uns Biobäuerinnen und Biobauern. Gleichzeitig soll der Slogan den Zusammenhang zwischen den eigenen Konsum-Entscheidungen bei Lebensmitteln und deren Auswirkungen auf unsere Umwelt deutlich machen", betont Gertraud Grabmann, Obfrau von BIO AUSTRIA und selbst Biobäuerin.



"BahnfahrerInnen machen sich Gedanken über die Umwelt und das Klima und die Auswirkungen des eigenen Verhaltens darauf. Die Nutzung einer unserer ÖBB-Loks ist daher eine ideale Möglichkeit, um öffentlichkeitswirksam auf die umweltgerechte und klimaschonende Bewirtschaftungsweise der biologischen Landwirtschaft hinzuweisen", betont die Geschäftsführerin der ÖBB Werbung, MBA Karin Seywald Czihak.



Service:

Mehr zu den Klimaleistungen der Bio-Landwirtschaft erfahren Sie in diesem BIO AUSTRIA Video



Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at



Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at



ÖBB Werbung

Markus Wunderlich

Marketing und Kommunikation

+43 664 617 67 42

markus.wunderlich @ oebb.at