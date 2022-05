Hochschulluft schnuppern: Open House an der FH JOANNEUM Graz und Kapfenberg

Graz (OTS) - Die FH JOANNEUM öffnet im Mai ihre Türen für Studieninteressierte und informiert am Freitag, 13. Mai 2022 am Standort Kapfenberg und am Samstag, 14. Mai 2022 in Graz über das Studienangebot. Für viele Bachelor- und Masterstudiengänge endet die nächste Bewerbungsfrist für den Studienstart in diesem Herbst am 31. Mai 2022.

Bei den Open-House-Events sind Bachelor- und Masterstudiengänge der sechs Departments der FH JOANNEUM Angewandte Informatik, Bauen, Energie & Gesellschaft, Engineering, Gesundheitsstudien, Management sowie Medien & Design dabei. Studieninteressierte erhalten bei den Infoveranstaltungen wertvolle Einblicke in den Studienalltag. Die Studienberatung, Lehrende sowie Studierende beantworten Fragen rund um das Bewerbungsverfahren und das Studium und stellen auch die regen Forschungsaktivitäten in den Labors und Projekten der FH JOANNEUM vor. Auch bei der Auswahl des passenden Studiums wird unterstützt. An beiden Standorten gibt es darüber hinaus Schnuppervorlesungen und Hausführungen für Studieninteressierte.

Gratisshuttle für Schulen zur FH JOANNEUM Kapfenberg

Am Standort Kapfenberg präsentieren sich Bachelor -und Masterstudiengänge aus den Bereichen Informatik, Elektronik, Management, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Die FH JOANNEUM bietet nach Voranmeldung allen steirischen Schulen einen kostenlosen Shuttleservice zum Open House in Kapfenberg an.

Open House Graz mit allen Departments und JOANNEUM ACADEMY

Beim Open House am Standort Graz sind insgesamt 46 Bachelor- und Masterstudiengänge aller Departments vertreten. Auch hier umfasst das Programm zahlreiche Aktivitäten – so können Projekte des Instituts Electronic Engineering wie Mini-Segways, Rubik‘s Cube Solver, Schneehöhenradar und Pieps, das Balanciertablett oder das 4D-Spiel Crazy Comet bestaunt und ausprobiert werden.

Open Boxengasse und Führungen durchs Luftfahrlabor

Das Open House in Graz bietet besondere technische Erlebnisse für Besucherinnen und Besucher: Am Institut Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering gibt es eine Open Boxengasse und das Studierendenteam von Joanneum Racing Graz dreht dort mehrere Sprintrennen mit seinem selbst gebauten Formula-Student-Rennauto. Auch das Luftfahrtlabor öffnet seinen Hangar.

Zusätzlich stellt die JOANNEUM ACADEMY ihr Weiterbildungsangebot vor. Dazu zählen Akademische Lehrgänge wie „Kinder- und Jugendlichenpflege“ sowie Masterlehrgänge wie „Luftverkehrsmanagement“ und „Medienkompetenz und Digital Literacy“.

